Uma ação envolvendo alunos do Colégio Internacional de Curitiba está ajudando o Hospital do Idoso Zilda Arns, a receber equipamentos de proteção para os profissionais de saúde. A doação aconteceu na quarta-feira (13) e o objetivo é ainda comprar um ventilador mecânico, equipamento fundamental para quem está hospitalizado em estado grave com o novo coronavírus.

O responsável pela iniciativa é o estudante Vinicius Possobon, de 16 anos. Preocupado com a segurança da “turma do jaleco branco” e dos pacientes, o adolescente procurou o hospital para saber de que forma poderia colaborar. Ao lado dos amigos, deu início a uma vaquinha on-line para chegar ao valor de R$ 80 mil para comprar um ventilador mecânico.

“Há mais ou menos três semanas fizemos a vaquinha. Conseguimos até agora R$ 13 mil e temos ainda oito dias para o encerramento. Se não conseguirmos o valor total, vamos buscar outras alternativas, mas precisamos aumentar esta rede. Vi a necessidade de ajudar os idosos que estão no grupo de risco e com meus amigos, decidimos criar a vaquinha”, afirmou o estudante.

Doação de EPIs

Além da campanha para a compra do ventilador, Vinícius conversou com os pais dos alunos do colégio, para que eles também colaborassem financeiramente. Com o dinheiro arrecadado, caixas com produtos foram comprados e entregues no Hospital do Idoso.

“São 3360 máscaras cirúrgicas e centenas de protetores faciais, luvas, aventais e álcool gel. Fiquei emocionado ao entregar este material, que vai ajudar a proteger a saúde. [Estou] muito feliz e realizado”, desabafou o aluno.

Quer ajudar?

Caso queira ajudar na campanha do Vinícius, clique no link https://abacashi.com/p/ajudeohospitaldoidoso . No Instagram, o endereço do projeto é @unidoscontracovid.

