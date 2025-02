Encontro de brechós em Curitiba reúne peças a partir de R$ 5

Nos dias 15 e 16 de março, Curitiba receberá o Encontro Moda Circular, um evento que une lojas e brechós com foco em moda e sustentabilidade. Durante o evento, que será no bairro Mercês, será possível adquirir peças de roupa a partir de R$ 5.

O Encontro Moda Circular é uma extensão do Projeto Social Câmbio do Bem, criado há mais de 4 anos. Inicialmente, a proposta era arrecadar vidros para vender e converter em alimentos para instituições e famílias em situação de vulnerabilidade em Curitiba e Região Metropolitana (RMC). Com o tempo, o projeto passou a receber também doações de roupas, o que inspirou a criação do Encontro Moda Circular.

O objetivo é promover a sustentabilidade na moda, incentivando a reutilização de roupas novas, seminovas e usadas, reduzindo a necessidade de produção de novas peças. Além de fomentar o consumo consciente, o valor arrecadado será revertido em cestas básicas, cobertores e outros itens essenciais. Esse materiais serão doados para orfanatos, asilos e famílias em situação de vulnerabilidade.

O evento também está recebendo doações de roupas. Elas podem ser entregues de segunda a sexta-feira, das 7 horas às 19 horas no mesmo local do Encontro Moda Circular.

Serviço

Encontro Moda Circular

Data: 15 e 16 de março

Horário: 10 horas às 17 horas

Endereço: Rua Brigadeiro Franco, 400 – Mercês, Curitiba

Entrada gratuita

Estacionamento gratuito