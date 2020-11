As tradicionais feirinhas de Natal nas praças Osório e Santos Andrade, no Centro de Curitiba, já têm data para começar: 23 de novembro. As barracas com produtos artesanais, presentes, lembranças turísticas e comidas vão funcionar até 23 de dezembro.

Na Praça Osório, a Feira de Natal vai funcionar de segunda a sábado das 10h às 21h e aos domingos das 14h30 às 20h30. Já na Praça Santos Andrade a feira será de segunda a sábado das 10h às 20h e aos domingos das 12h às 18h30.

Nesse ano, por causa da pandemia de coronavírus, as feiras de Natal seguirão todos os protocolos de prevenção da covid-19, como o distanciamento entre as barracas e disponibilidade de álcool gel. A prefeitura também pede para que as pessoas usem máscaras e mantenham distanciamento de 1,5 m com as outras pessoas.

Expositores

A prefeitura está com um chamamento público aberto para os expositores que vão trabalhar nas feiras de Natal. O cadastro e documentação serão recebidos pela prefeitura nos dias 10 e 11 de novembro, das 9h às 12h, e das 14h às 17h, na sede do Instituto Municipal de Turismo – Curitiba Turismo (CTUT), na Gerência de Artesanato, que fica no Palacete Wolf. O endereço é Praça Garibaldi, número 7, no São Francisco.

