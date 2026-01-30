Eagle-Eye Cherry volta ao Brasil com show em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Eagle-Eye Cherry, o cara por trás dos sucessos “Save Tonight”, “Falling In Love Again” e “Are You Still Having Fun?”, confirmou três apresentações no Brasil em julho de 2026, incluindo uma parada super especial aqui em Curitiba, no dia 28, no Live Curitiba.

O cantor sueco, que já vendeu mais de 4 milhões de discos pelo mundo, vem ao país como parte da World Tour 2026 e não esconde o carinho especial pelo Brasil. “É meu lugar favorito para tocar. Não estou dizendo isso só por dizer – amo o público, a comida, a música, o sol. As vibrações dos shows aí são sempre incríveis”, afirmou, projetando a volta que agora se concretiza com as datas de julho.

A passagem dele por aqui acontece em um momento bem interessante da carreira. Eagle-Eye acaba de lançar “Become A Light”, seu novo álbum de estúdio, que marca uma volta às origens, resgatando aquela energia crua do rock e do pós-punk que influenciaram o início da sua trajetória musical.

Segundo o músico, essa virada no som veio durante a pandemia. “Durante a pandemia, eu comecei a revisitar os discos que comprava quando era adolescente”, contou. “O primeiro álbum que comprei foi London Calling, do The Clash, e aquilo reacendeu algo em mim.”

O novo trabalho foi gravado entre Los Angeles e a Suécia, com uma mistura de produtores que trouxeram diferentes sabores para o disco. Nos Estados Unidos, Cherry trabalhou com o produtor Jamie Hartman e com Mark Stoermer, baixista do The Killers; já na Suécia, ele retomou a parceria com Peter Kvint, colaborador de longa data. O resultado? Um disco que alterna entre momentos de energia pura e faixas mais intimistas.

Nos shows, a gente pode esperar um repertório que passeia pelos principais momentos da carreira, com espaço tanto para os clássicos quanto para as canções da fase atual. E se tem algo que Eagle-Eye ama, é estar na estrada. Filho do lendário trompetista de jazz Don Cherry, ele praticamente cresceu em turnê com a família e moldou sua vida ao redor do palco.

“Quando saí em turnê com o meu primeiro álbum, foi como voltar pra casa”, relembra. “Estar no ônibus, indo para o próximo show, ainda é onde me sinto mais à vontade. É o melhor trabalho do mundo.”

Além de Curitiba, o artista também se apresenta em São Paulo (25/07, no Tokio Marine Hall) e Brasília (26/07, com local ainda a confirmar). A turnê tem realização da Top Link Music.

Serviço

Eagle-Eye Cherry – Curitiba

Data: 28 de julho de 2026

Local: Live Curitiba

Ingressos e horário: a confirmar

Realização: Top Link Music