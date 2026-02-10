Duas peças do Festival de Curitiba se esgotam em menos de uma hora

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O frenesi cultural tomou conta de Curitiba na manhã desta terça-feira (10/02). Em menos de uma hora após a abertura da bilheteria da 34ª edição do Festival de Curitiba, os ingressos para duas produções já haviam se esgotado completamente.

“O Motociclista no Globo da Morte“, monólogo sobre a violência urbana estrelado pelo ator Eduardo Moscovis, com texto de Leonardo Netto e direção de Rodrigo Portella, teve todas as suas entradas vendidas em tempo recorde.

O mesmo aconteceu com “(Um) Ensaio Sobre a Cegueira“, montagem dos mineiros do Grupo Galpão, que traz para os palcos a adaptação da obra-prima de José Saramago.

Para os amantes das artes cênicas que perderam a oportunidade de garantir presença nestes dois espetáculos, ainda há esperança. A Mostra Lucia Camargo oferece quase três dezenas de produções com assentos disponíveis.

Os interessados podem adquirir seus ingressos através do site oficial www.festivaldecuritiba.com.br, onde também é possível conferir a programação completa do evento. Para quem prefere comprar presencialmente, a bilheteria física exclusiva está instalada no Shopping Mueller, no Piso L3, funcionando de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h.