A exibição do Madalosso Drive-in inicia na próxima sexta-feira (5) e deve acontecer de quarta a segunda, sempre às 19h30, no estacionamento do restaurante. Na programação, filmes para todos os estilos: 50 tons de cinza, De Volta para o Futuro, 1917, Cartas Para Julieta, e mais. Para participar, é necessária a doação de 5 kg de alimento não perecível.

Os ingressos estarão disponíveis no site do Disk Ingressos até sábado (30). No site também é possível comprar um combo de polenta, refris e sobremesa no valor de R$ 49,90 (veja detalhes no final do texto).

Além do entretenimento, o Madalosso prevê a arrecadação de 10 mil toneladas para as instituições da Fundação de Ação Social, da Prefeitura de Curitiba, Curitiba Solidária e para o Hospital San Julian. Ao chegar no estacionamento do restaurante, os carros deverão apresentar o QRCode do convite, abrem o porta malas do carro e a equipe retira os alimentos para acesso ao evento.

O projeto Madalosso Drive-in teve investimento de R$ 200 mil para ser executado. Cada sessão tem capacidade de 95 carros, que deverão manter uma distância segura, de acordo com as recomendações da Secretaria de Saúde. Todos os pedidos são entregues de uma vez, devidamente esterilizados. O banheiros também vão cumprir fila de distanciamento.

Menu com gosto de Santa Felicidade

Como prometido, o drive-in do Madalosso vai contar com pipoca, mas também a tradicional polenta frita da casa. Quem adquirir o combo tem direito a duas porções de polenta, dois refrigerantes ou água, e uma porção de grostoli de sobremesa – a queridinha cueca virada. O evento também vai oferecer pipoca doce e salgada.

O drive-in pretende exibir ao menos 30 sessões e o espaço pretende virar uma arena para diversos tipos de evento, respeitando todas as regras de distanciamento social. O projeto conta com o patrocínio da Quem Disse Berenice? Boticário, Ademilar, J8, Favreto, Coca-Cola, AG7, Sicred, Gauden e Lumen.