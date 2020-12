Não é todo artista que consegue chegar aos 50 anos de carreira e muito menos superando os desafios de chegar ao auge, encarar um período de pouco destaque e se reinventar e passar do brega ao cult com tanta habilidade quanto Odair José. Neste sábado (5), no palco tradicional do Sesc da Esquina, o cantor e instrumentista celebra meio século de sucessos numa transmissão toda especial.

Por conta da pandemia do novo coronavírus, não haverá público nas poltronas do espaço, mas via Youtube e Facebook, a apresentação comemorativa será transmitida para todo o mundo. De graça, os fãs da boa música poderão prestigiar momento tão importante na carreira de Odair José. O show em formato de LIVE começa às 15h.

+ Veja também: Natal em Curitiba conta com mais de 10 atrações pela cidade; confira programação

Na década de 1970, Odair José compôs e gravou canções que o tornaram conhecido em todo o país e lhe renderam apelidos na imprensa, como: Cantor da pílula, Bob Dylan da Central do Brasil, Terror das Empregadas. Eu vou tirar você deste lugar, lançada em 1972, superou um milhão de cópias vendidas, um marco para a época.

O sucesso foi sucedido por diversas canções, entre elas, Uma vida só, que ficou conhecida pelo refrão Pare de tomar a pílula, e pela censura da Ditadura Militar, que a considerou como desobediência civil e a proibiu de ser reproduzida em todo o território nacional. O músico emplacou músicas como Esta noite você vai ter que ser minha, Pense pelo menos em nossos filhos, Cristo quem é você, canções que foram tema de filmes e de novelas.

+ Veja também: Santuário do Perpétuo Socorro pede doação de brinquedos e leites especiais

Nos anos 2000 houve a redescoberta da discografia do músico, com a regravação de suas principais canções por Los Hermanos, Pato Fu, Zeca Baleiro, Paulo Miklos, dentre outros.

Serviço:

Live Odair José – 50 anos de carreira

Data: 5 de dezembro de 2020 (sábado)

Horário: 15h

Classificação indicativa: livre

Duração: 75 minutos

Transmissão ao vivo pelas redes sociais do Sesc PR, no YouTube (CLIQUE AQUI PRA ASSISTIR) e no Facebook (CLIQUE AQUI PARA ASSISTIR).