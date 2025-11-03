Djavan ganha musical no Guaíra com histórias de luta e brasilidade

Dois dias, duas chances de mergulhar no universo de um dos maiores gênios da música brasileira. Na próxima sexta e sábado (7 e 8 de novembro), o Guairão recebe “Djavan – O Musical: Vidas Para Contar“, espetáculo que já conquistou plateias no Rio e em São Paulo, e agora chega a Curitiba para emocionar o público paranaense.

Não é exagero dizer que Djavan é um daqueles artistas que conseguiu criar um universo próprio dentro da MPB. Sua combinação única de samba, jazz, pop e ritmos afro-brasileiros está toda representada neste musical que promete ser uma verdadeira celebração da brasilidade em forma de arte.

O espetáculo não se contenta em apenas reproduzir os sucessos do artista alagoano – ele mergulha na história pessoal e nos desafios enfrentados por Djavan ao longo de sua trajetória. Com duas horas de duração, a montagem é recheada de clássicos como “Pétala”, “Correnteza”, “Meu Bem Querer”, “Um Amor Puro”, “Se…” e “Flor-de-Lis”.

Quem dá vida ao próprio Djavan é Raphael Elias, artista mineiro selecionado entre 250 profissionais. Sua história pessoal, inclusive, dialoga com a do próprio homenageado – negro, vindo do interior, enfrentou desafios financeiros e estruturais até conquistar seu lugar no cenário artístico nacional.

“Djavan é Djavan. Ele é de todos, ele é samba, ele é forró, ele é Gonzaga, ele é jazz. Falar de um artista nordestino, negro, vivo, é uma responsabilidade enorme, mas também é uma alegria sem tamanho. A gente está construindo essa história com muito respeito e com liberdade cênica, mas também com cuidado para que cada detalhe, cada sotaque, cada música fale a verdade dele”, explica o diretor artístico João Fonseca.

A direção musical é assinada por Fernando Nunes e João Viana, filho de Djavan – garantia de que a essência musical do artista será respeitada em cada nota. O elenco ainda conta com Marcela Rodrigues, Ester Freitas, Alexandre Mitre, Luísa Viana, Aline Deluna, Erika Affonso, Gab Lara, Tom Karabachian, Valerie Gondim, Milton Filho e Douglas Netto, que dão vida a diversos personagens ao longo da narrativa.

Gustavo Nunes, idealizador do musical, resume bem a proposta: “Djavan é um dos maiores gênios da música brasileira de todos os tempos e sua obra merece ser contada nos palcos, não só por sua poesia e musicalidade, mas também por servir como inspiração e sinônimo de perseverança e determinação. Nossa obra quer levar ao público um espetáculo pulsante, cheio de brasilidade e emoção”.

Com idealização de Gustavo Nunes, direção artística de João Fonseca e texto de Patrícia Andrade e Rodrigo França, “Djavan – O Musical: Vidas Para Contar” é uma produção da Turbilhão de Ideias e realização da Nove Produções.

Serviço:

“Djavan – O Musical: Vidas Para Contar” em Curitiba

Datas: 07 e 08 de novembro (sexta e sábado) de 2025, às 20h

Local: Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto (Guairão) | Rua Conselheiro Laurindo, 175 – Centro

Tempo de duração do espetáculo: 120 minutos

Classificação etária: 12 anos

Especificações do espetáculo: Teatro Musical

Ingressos: Olha o Ingresso