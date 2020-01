Após vários dias com festas, religiosidades e comilanças, chegou a hora de desmontar a árvore de natal e guardar a decoração. Enquanto muitos encaram momento como o fim da magia do natal, esta segunda-feira (06), Dia de Reis, é um marco chamado de “Epifania do Senhor”. O desmonte da decoração acontece um pouco mais de um mês após o dia correto para montar a decoração de Natal.

Segundo a tradição este é o período no qual Cristo se manifestou aos homens, sendo apresentado primeiramente aos três reis magos, Gaspar, Baltazar e Belchior. Esta data não é precisa, mas o dia 6 de janeiro acabou ficando convencionado por conta da tradição dos brasileiros.

Assim como na igreja católica, entre os protestantes, o dia 6 de janeiro também tem um significado especial. Nas igrejas protestantes, por exemplo, o tempo dos reis representa o início da contagem dos eventos que antecedem a Páscoa – uma das datas mais celebradas entre os evangélicos. Por isso, liturgicamente o período é importante.

Receita de Bolo de Reis

Que tal receber os Três Reis magos com um delicioso bolo? Veja a receita do Bom Gourmet.

Ingredientes

1/4 xícara de chá de uva passa branca

1/2 xícara de chá de damasco seco picado

1/4 xícara de chá de ameixa seca sem caroço picada

1/2 xícara de chá de castanha-do-pará picada

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de aveia em flocos finos

1 colher de sopa de cacau

1 colher de chá de canela

1/2 colher de sopa de fermento químico

1 unidade de ovo

1/4 xícara de chá de óleo

125 gramas de frutose (1 saquinho) ou 1 xícara de chá de açúcar cristal

1/2 unidade de laranja (só as raspas)

1 xícara de chá de suco de laranja (200 ml)

Modo de preparo

Misture todos os ingredientes secos em uma vasilha grande. Em outra vasilha, bata o ovo junto com o óleo, a frutose e as raspas de laranja até aerar. Misture o suco de laranja. Junte esse líquido aos ingredientes secos e misture bem até obter uma massa cremosa. Coloque essa massa em uma forma retangular pequena (20 x 30 cm) untada e enfarinhada. Leve para assar em forno médio (180 graus C) pré-aquecido por cerca de 40 minutos, ou até que, ao espetar um palito no bolo, ele saia limpo. Espere esfriar, desenforme e corte o bolo em quadradinhos. Sirva o bolo acompanhado de uma calda de chocolate amargo.

Simpatia de Reis pro dinheiro não faltar!

Aproveitando a passagem dos Três Reis Magos, muitas pessoas utilizam desta data para realizar uma simpatia de prosperidade para o ano que se inicia. Com um romã em mãos, a tradição diz que basta engolir três caroços da fruta, jogar outros três para trás e guardar mais três na carteira. Durante este ritual, basta ir repetindo a frase: “Gaspar, Belchior e Baltazar, que o dinheiro não venha a me faltar”. É sucesso garantido? Ninguém sabe. Na dúvida, não custa apreciar um pouco desta fruta e trabalhar duro para que os resultados venham.