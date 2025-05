Dia das Mães: 10 presentes criativos e afetivos que vão surpreender

*Colaboração: Alysson Souza

Com a chegada do Dia das Mães, muitos filhos e filhas se veem diante do desafio anual: como surpreender aquela que tanto nos dedicou? Este ano, a data especial cai no domingo, 11 de maio, e é hora de pensar em formas originais de demonstrar amor e gratidão. Ah, e se você não sabe o que dizer, nós separamos uma lista de mensagens de Dia das Mães para enviar no WhatsApp.

Confira a seguir algumas sugestões de presente para surpreender a sua mãe:

O maior presente de todos

Embora presentes materiais sejam sempre bem-vindos, especialistas em relacionamentos familiares sugerem que gestos de carinho e atenção podem ter um impacto ainda maior. Então, aproveite o momento e passe um dia com sua mãe, converse com ela e dê toda a atenção do mundo. E claro, não esqueça de um abraço carinhoso e de dizer o quanto você a ama e quanto ela é especial!

Café da manhã

Uma ideia simples, mas poderosa, é preparar um café da manhã especial, acompanhado de um cartão feito à mão com uma mensagem personalizada. Mas se você é daqueles (as) que não sabem preparar um cafezinho, pode recorrer à cesta de café da manhã.

Dinheiro no bolso!

Se você quer ir um pouco mais além, mas não sabe qual presente escolher, pode separar uma graninha (R$) ou até um vale-presente.

Álbum de fotos

Para quem busca algo mais duradouro, álbuns de fotos personalizados ou até mesmo vídeos montagens com momentos especiais da família podem ser opções emocionantes. Essas lembranças não só tocam o coração, mas também se tornam tesouros que podem ser revisitados ao longo dos anos.

Poema

Se você é bom com as palavras, que tal escrever um poema? Com certeza, ela vai adorar!

Flores

É claro que o clássico dos presentes nunca falha. E afinal, dificilmente ela não irá gostar de receber flores, né?

Almoço em família

Aqueles com habilidades culinárias podem preparar o prato favorito da mãe ou organizar um almoço em família. O importante é dedicar tempo e atenção, ingredientes que toda mãe valoriza acima de qualquer presente material.

Tecnologia

Para as mães que apreciam tecnologia, uma chamada de vídeo em grupo com familiares distantes pode ser uma surpresa agradável. Essa iniciativa não só aproxima a família, mas também mostra o esforço em reunir pessoas queridas, mesmo que virtualmente.

Massageador

A rotina das mães não é nada fácil, e nada melhor que poder relaxar no fim do dia. Um massageador portátil pode ser bem útil nessas horas.

Colar

Qual é a mulher que resiste à uma linda joia? Um lindo colar, com certeza, é para superar todos os presentes e te colocar no topo dos filhos (as) queridinhos (as).

Cosméticos

A sua mãe merece ficar ainda mais bonita. Então, você pode apostar em maquiagens, kits para cabelos ou para a pele. E até aquele perfume que tanto gosta.

Lembre-se, o Dia das Mães é sobre celebrar o amor e o cuidado que recebemos. Independentemente do presente escolhido, o mais importante é expressar gratidão e afeto. Como diz um antigo ditado, “é a intenção que conta”, e nada é mais valioso para uma mãe do que o amor sincero de seus filhos.