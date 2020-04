No 1º dia de abril, a diversão está garantida na TV e nos streamings e isso não é mentira! E data especial vai ser celebrada com várias atrações. A Globo traz duas, o Esposa de Mentirinha, na Sessão da Tarde, e a confusão dos falsos ricos de Sai de Baixo – O Filme, no Cinema Especial. Já o Telecine Fun exibe o clássico O Mentiroso, às 22h. Nos streamings, o destaque vai para o lançamento de Guardiões da Galáxia vol. 2, no Amazon Prime Video.

Esposa de Mentirinha

TV Globo, Sessão da Tarde, às 15h

Danny queria um relacionamento sério, mas foi infeliz em sua tentativa de casamento. Para driblar a carência, passa a vivenciar somente namoricos e transas sem o menor compromisso. Assim, ele toca a sua vida, tendo sua melhor amiga Katherine, mãe solteira de um casal de pirralhos, como fiel escudeira. Um dia, ele conhece a jovem Palmer e a paixão toma conta de ambos. Disposto a se casar com ela, ele pisa na bola quando inventa que é marido da amiga.

Sai de Baixo: O Filme

TV Globo, Cinema Especial, às 23h13

Caco Antibes acaba de sair da prisão e está de volta ao apartamento do Largo do Arouche, agora prestes a ser vendido. Com isso, Magda, Cassandra e Caquinho estão vivendo no apertado apartamento de Ribamar, no mesmo prédio. A situação muda quando Caco e Caquinho se envolvem no transporte de pedras preciosas, o que pode deixá-los ricos ou enviá-los para a cadeia.

Da Colina Kokuriko

Netflix

A animação conta a história de uma garota chamada Komatsuzaki, que vive em uma cidade portuária na década de 60 e é obrigada a assumir as rédeas de sua vida após o desaparecimento de seu pai.

Da Colina Kokuriko. Foto: Divulgação

Guardiões da Galáxia vol. 2

Amazon Prime Video

Os Guardiões precisam lutar para manter sua família unida enquanto tentam desvendar o mistério da real ascendência de Peter Quill.

Miraculous – As Aventuras de Ladybug

Globoplay

Ladybug é uma heroína que tem a missão de defender Paris de um vilão misterioso. Junto com o parceiro Cat Noir, eles devem conciliar o dia a dia com a vida de super-heróis.

Miraculous – As Aventuras de Ladybug. Imagem: Divulgação/Globoplay

PROGRAMAÇÃO TELECINE

TC Pipoca

09h15 – Han Solo: Uma História Star Wars

TC Cult

13h50 – Mississippi em Chamas

TC Action

17h40 – A Origem do Dragão

TC Premium

19h40 – Homem Aranha De Volta ao Lar

TC Touch

20h00 – A Escolha

TC Fun

22h00 – O Mentiroso