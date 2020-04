Nesta quinta-feira (16), a TV Globo exibe na Sessão da Tarde a animação O Bicho vai Pegar 4, já a rede Telecine traz no Action Star Wars: Os Últimos Jedi, às 22h. Nos streamings, a diversão está garantida com as séries aventureiras As Novas Aventuras do Macaco, na Netflix, e Uma Pitada de Magia, no Amazon Prime Video.

O Bicho vai Pegar 4

TV Globo, Sessão da Tarde, às 15h

Após ouvir Elliot contando sobre a lenda de um lobisomen que vive na floresta nacional de Timberline, Boog fica assustado com a história e decide não ir à viagem de acampamento anual que fazem no verão até ter certeza de que o lobisomen não existe. Determinado a ajudar Boog, Elliot se junta com os outros amigos da floresta para desvendar o mistério.

As Novas Aventuras do Macaco

Netflix

Para encontrar os sete pergaminhos sagrados e salvar o mundo mal, uma garota destemida liberta o Rei Macao – um deus aprisionado em uma rocha.

Uma Pitada de Magia

Amazon Prime Video

Quando Kelly e suas duas melhores amigas tropeçam em um misterioso livro e culinária, descobrem que as receitas do livro não são nada comuns, são mágicas. Ao tentar usá-las para libertar a vó de Kelly de uma maldição poderosa, elas descobrem mais pistas sobre o mistério da vovó e percebem que cada receita cobra um preço caro. Segredos ainda maiores estão prestes a ser descobertos!

A Invenção de Hugo Cabret

Globoplay

Hugo é um jovem órfão que mora em uma estação de trem. Ele aguarda um robô quebrado e, quando conhece Isabelle, descobre que ela tem uma chave que encaixa na fechadura do robô.

PROGRAMAÇÃO TELECINE

TC Premium

08h45 – Big Pai, Big Filho

TC Touch

12h50 – O Círculo

TC Pipoca

14h25 – Johnny English

TC Fun

16h10 – Pica-Pau: O Filme

TC Cult

18h40 – Apertem os Cintos… O Piloto Sumiu

TC Action

22h00 – Star Wars: Os Últimos Jedi