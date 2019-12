A banda inglesa Metronomy volta ao Brasil para apresentar sua nova turnê em quatro cidades do país. O grupo se apresenta em Curitiba na próxima segunda-feira (09), na Ópera de Arame. Antes do show na capital paranaense, eles passam primeiro em São Paulo (07). Em seguida tocam no Rio de Janeiro (11) e Porto Alegre (13).

O quinteto formado por Joseph Mount, Anna Pior, Olugbenga, Adelekan, Oscar Cash e Gabriel Stebbing traz o show de seu novo disco, Metronomy Forever, álbum lançado em setembro deste ano, além de cantar os grandes sucessos como “Love Letters”, “The Look”, “She Wants” e “Radio Ladio”.

Conhecido nas baladas alternativas do Brasil e de todo mundo, Metronomy ganhou notoriedade maior após emplacar a música “The Look” na última novela das nove da TV Globo, A Dona do Pedaço. O hit era música-tema da personagem de Monica Iozzi, a publicitária Kim. Confira abaixo:

É a terceira vez que o grupo vem ao Brasil. A primeira vinda dos ingleses foi em 2009, depois eles voltaram em 2011, em seguida 2014, no Popload Festival, e finalmente em 2018, no Lollapalooza.

Os ingressos custam a partir de R$ 110,00 e podem ser comprados pelo site oficial do evento ou na bilheteria oficial, que fica no Botanique Café & Bar.

Quem é assinante do Clube Gazeta do Povo tem 45% de desconto em um ingresso.

Serviço

Metronomy em Curitiba

Quando: Segunda-feira (09)

Local: Ópera de Arame (R. João Gava, 970)

Horário: abertura da casa, às 19h30/ Início do show, às 21h

Venda dos ingressos no site: https://www.ticketload.com/

Bilheteria oficial – sem taxa de conveniência: Botanique Café Bar Plantas (Rua: Brigadeiro Franco, 1193, Centro) De segunda a sexta, das 08h30 à 00h. Sábado e Domingo, das 10h à 00h.