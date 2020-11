A Fundação de Ação Social (FAS) abriu nesta quinta-feira (26) as inscrições para o curso Inclusão Digital – Smartphone para Idosos. O curso é totalmente gratuito, será oferecido pelo programa Liceu de Ofícios e dividido em duas videoaulas. A transmissão será pelo canal do YouTube do Instituto das Cidades Inteligentes (ICI), por causa de medidas de segurança decorrentes da pandemia da covid-19.

Durante a primeira videoaula, que estará disponível a partir de 9 de dezembro, os idosos aprenderão sobre configurações (data e hora, idioma, sons, papel de parede, tela de bloqueio e segurança, alarmes, acessibilidade, personalização de atalhos e contatos, chamadas telefônicas e envio de mensagens).

O segundo tutorial, que irá ao ar no dia 16 de dezembro, terá como tema fotos e vídeos e ensinará como filmar, enviar filmagens, fotografar, enviar fotos, localizar os arquivos gerados e excluir itens do celular. As aulas foram produzidas pelo ICI.

Serão ofertadas 100 vagas gratuitas para a comunidade. As inscrições para o curso devem ser feitas até o dia 8 de dezembro pelo portal Aprendere (CLIQUE AQUI para acessar o site). Dúvidas e informações podem ser obtidas pelo telefone (41) 3250-7475.

O curso Inclusão Digital – Smartphone para Idosos começou a ser oferecido pelo programa Liceu de Ofícios em 2019, na modalidade presencial. É o curso mais procurado pelas pessoas com mais de 60 anos. Desde que foi implantado, contou com 149 participantes.