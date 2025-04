Curitibano cria nova versão de música hino da batalha no Centro Cívico de 2015

Uma década após o protesto de professores no Paraná que acabou em repressão policial, a música “Olhar Tão Cândido” ressurge em Curitiba com nova roupagem. O compositor Pietro Domiciano traz uma canção símbolo de resistência durante os atos de 2015 contra mudanças nas regras de aposentadoria da categoria.

“Minha voz é mais forte que tiros e bombas de gás”, declara Domiciano, destacando o poder transformador da arte frente à violência. A frase ganha ainda mais peso ao relembrar os confrontos entre professores e Polícia Militar no Centro Cívico, quando balas de borracha e gás lacrimogêneo foram usados para dispersar manifestantes.

Samples de noticiários da época e registros sonoros dos protestos foram incorporados à faixa, intensificando sua carga emocional. “Estou ansioso para que as pessoas ouçam esta canção. É um novo momento da minha carreira, e marca o início de outros lançamentos que dão sequência ao meu trabalho”, revela o cantautor.

Com dois discos autorais no currículo, Pietro Domiciano já realizou uma turnê nacional passando por São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Curitiba com o show “A de Amor”, título de seu segundo álbum. Agora, o artista curitibano marca seu retorno às plataformas digitais com esta poderosa releitura, levando sua mensagem de resistência e humanização a uma nova geração.

Letra da Música

Olhar tão Cândido

(Pietro Domiciano)

Nos dias de paz

Que eu vim te pedir

Um pingo de amor pela vida

Que serviu pra servir

Se me trata com ódio

Eu volto a insistir

Somar pra você é mais

Fácil do que dividir

Em seus punhos rifles

Seus cães contra nós

Sua farda, sua arma, sua história

Acabarão sós.

Se me mostra a guerra

Eu posso explicar

Minha voz é mais forte

Que tiros e bombas de gás.

Se eu falo de guerra

Eu vim só te ensinar

Que violência gera mais violência

E eu vim por minha paz

Tiranos na história

Já cansei de estudar

Marcha em minha frente

E me ataca com tiros por trás

Eu explico como King

Venceu com a paz

O coração que é mais forte

é aquele que sabe apanhar

No tardar do dia

Eu volto ao meu lar

O sangue que serve sua casa

Você quer derramar

Se me mostra a guerra

Eu posso explicar

Minha voz é mais forte

Que tiros e bombas de gás.

Se eu falo de guerra

Eu vim só te ensinar

Que violência gera mais violência

E eu vim por minha paz