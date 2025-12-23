Curitiba virou palco de megashows em 2025: relembre nove momentos

Quem esperou ansioso 2025 para curtir o show da sua banda ou artista preferido em Curitiba encerra o ano com o coração aquecido. A capital paranaense, que vem ganhando seu espaço na rota dos grandes shows internacionais, pode comemorar o crescimento no setor. Desde 2022 Curitiba tem atraído grandes nomes do pop e rock internacional, movimentando o turismo local e a economia da cidade.
Se anos anteriores os curitibanos vibraram com Coldplay, Foo Fighters, Paul McCartney e Metallica, 2025 foi a vez de outros gigantes como Offspring, Green Day, Guns N’ Roses, Katy Perry e Sting. A capital conta com lugares de grande porte, como a Arena da Baixada, o estádio Couto Pereira e a Pedreira Paulo Leminski. Há também casas de shows e parques que podem receber espetáculos para um público grande.
Para trazer novamente a energia vibrante, a Tribuna do Paraná oferece a seguir uma retrospectiva da cobertura dos grandes shows de 2025. Acompanhe:
Sting apresenta clássicos e surpresas em show potente
No dia 18 de fevereiro, a Pedreira Paulo Leminski pode celebrar o rock com o britânico Sting. O britânico conduziu o espetáculo com maestria e entregou um show incrível para o público curitibano.
Não havia um centímetro sequer da Pedreira que não vibrasse na última noite com a potência toda da apresentação de três gigantes que estavam no palco. Sting, no baixo e vocais, estava acompanhado do super guitarrista Dominic Miller e do baterista Chris Maas.
Sting entrou no palco com “Message in a bottle”, um dos clássicos do The Police – banda a qual Sting foi vocalista, compositor e baixista por mais de 30 anos. A energia tomou conta de toda a Pedreira e todos os olhos atentos se voltaram para o palco, para a estrela tímida que aos 73 anos entregou um show cheio de entusiasmo.
The Offspring leva público à loucura
No primeiro domingo de março, a Pedreira Paulo Leminski se encheu novamente de roqueiros para a efervescência do The Offspring. Ao todo, seis bandas agitaram o dia com muito punk rock e hardcore: Amyl & The Sniffers, The Warning, The Damned, Rise Against, Sublime e The Offspring.
Dexter Holland, Todd Morse, Kevin Wasserman e Brandon Pretzborn chegaram explodindo energia com “All I Want” e o clássico “Come Out and Play”. A galera toda da Pedreira foi ao delírio, dançando, pulando e cantando junto com a banda. A energia do público contagiou a banda, que se surpreendeu com Curitiba. “O coro é tão alto, vocês cantam tanto, esse é um dos melhores shows que fizemos. Deveríamos vir aqui toda semana”, brincou Dexter.
O show foi enérgico do início ao fim. No setlist, “Want You Bad”, “Staring at The Sun”, “Genocide”, “Come to Brazil”, “Original Prankster”. The Offspring mostrou que consegue transformar um show de rock num espetáculo mágico. Houve queima de fogos, cascata pirotécnica, confetes, serpentinas coloridas. De qualquer local da Pedreira, era possível curtir o show com intensidade.
Alanis Morissette mostra potência na Pedreira
Março encerrou lindo com a presença de Alanis Morissete no palco da Pedreira. A cantora canadense nutriu almas e revelou a potência do divino feminino, se mostrando como símbolo poderoso de empoderamento. Ela dançou, girou, balançou os cabelos e mostrou toda a potência de sua música com a sua voz e fez do último domingo uma das noites mais memoráveis da Pedreira Paulo Leminski dos últimos tempos.
O show seguiu um setlist cheio de sucessos de seus quase 40 anos de carreira: “Hands Clean”, “Head Over Feet”, “You Learn”. Em parte do show, a cantora apresentou algumas músicas num estilo mais acústico. As guitarras foram trocadas por violões e Alanis cantou suas canções mais delicadas como “That I Would Be Good”, “Mary Jane” e “Perfect”.
Alanis encerrou o show e pouco tempo depois retornou para o bis. A apresentação histórica terminou com dois grandes hits incríveis: “Uninvited” e o hino poderoso “ThankU”, que foi acompanhada de mensagens poderosas no telão principal do palco de pessoas que superaram grandes batalhas na vida, como câncer de mama e perdas na família.
System of a Down faz show épico e impecável
Mais de 40 mil pessoas se vestiram de preto para curtir o metal progressivo do System of a Down no começo do mês de maio. O estádio Couto Pereira cantou em coro com Serj Tankian e Daron Malakian. O estádio lotado mostrou a potência do SOAD na capital mais metaleira do país, num show que marca o retorno da banda ao Brasil depois de dez anos. Os fãs de Curitiba comemoraram e celebraram o show dos caras, que iniciaram a turnê sul-americana “Wake Up!” por aqui.
A banda abriu o show com “Attack” e aos poucos o SOAD foi subindo cada vez mais a potência. O telão central do palco entrou em cena depois de algumas músicas, trazendo ainda mais brilho ao espetáculo. Com “Violent Pornography” e “Aerials”, uns dos hits da banda, o público cantou junto e vibrou com os caras.
Serj Tankian pareceu mais discreto na interação com o público, mas Daron fez questão de lembrar várias vezes durante o show o quanto aquele momento era especial. “Cantem com a gente, Curitiba”, incentivou. Foram mais de duas horas de show, mais de 30 músicas. Entre elas, sucessos como “Hypnotize”, “Psycho”, “Chop Suey”, “Lonely Day”, “Hollywood” e “Sugar”. Em “Toxicity” e “Sugar”, um grande mosh se formou e quem estava na pista pode curtir.
The Pretenders faz show inédito em Curitiba
Maio também foi o mês do pessoal do The Pretenders desembarcar em Curitiba, mais diretamente no palco do Teatro Positivo. A banda comandada por Chrissie Hynde tem mais de 40 anos de carreira e apresentou seu folk rock potente. Chrissie, com sua voz impecável, comandou o espetáculo que teve ao todo 21 grandes sucessos.
No setlist, clássicos que fizeram o público cantar junto com Chrissie: “Back on the Chain Gain”, “Don’t Get Me Wrong”, “Middle Of the Road”, “I’ll Stand By You” e outras tantas.
Não havia grandes telões, caixas de som gigantes ou pirotecnias que pudessem acrescentar ali. Não foi preciso. Mesmo num teatro, o show foi forte e histórico para os fãs curitibanos, que tiveram o privilégio de assistir ao espetáculo aqui na capital pela primeira vez.
Green Day faz show explosivo para 33 mil
Setembro ficou marcado para sempre na memória de quem é fã de Green Day. “Hoje é um dia que vai ficar marcado para sempre na vida de vocês”, profetizou Billie Joe Amstrong para 33 mil pessoas que estavam presentes na Arena da Baixada, em Curitiba. Um dos shows mais aguardados de 2025 em Curitiba não decepcionou: teve muito rock, entrega da banda e participação do público durante quase duas horas de espetáculo.
Teve chuva de papel, labaredas, pirotecnia, um grande balão em formato de dirigível e até participação de uma fã em cima do palco em Know Your Enemy. Uma jovem de macacão laranja, escolhida a dedo por Billie Joe, brincou, cantou e fez inveja para dezenas de jovens que foram até a Arena com cartazes pedindo para cantar e tocar junto com a banda.
O show não teve críticas diretas a Trump. No entanto, Billie Joe fez questão de deixar um recado especial: “o mundo precisa de mais amor, a gente precisa prestar atenção uns aos outros. Meu país está na iminência de uma guerra civil e eu acho que não é hora para isso. Precisamos nos unir”, desabafou o líder.
Katy Perry faz show futurista na Arena
Setembro também foi o mês do pop da estrela Katy Perry aqui em Curitiba. A Arena da Baixada nunca esteve tão brilhante e cheia de glitter. Cerca de 32 mil katycats estiveram presentes no show de uma das divas pop mais aclamadas da atualidade. Teve choro, gritos, coro, emoção e cumplicidade entre artista e público num espetáculo ultra produzido de quase duas horas.
Grandes telões contaram uma história futurista da Lifetimes Tour, baseada no álbum 143 da cantora. Um show super produzido, com grande potência sonora, dançarinos no palco e grandes estruturas infláveis. Katy Perry mostrou o corpo fitness em cada figurino, num design futurista e sexy. Diante de toda a performance no palco, deu para relevar os momentos de playback.
Durante quase duas horas, Katy Perry performou, dançou, cantou, trocou de roupa e interagiu com o público. Foram ao todo 27 músicas, entre os hits “Dark House”, “Last Friday Night”, “California Gurls”, “Part of Me”.
Linkin Park lota estádio Couto Pereira
Novembro foi a vez da banda californiana Linkin Park dominar o palco do estádio Couto Pereira para milhares de fãs. A banda marcou a abertura da turnê “From Zero World Tour” no Brasil. A apresentação trouxe faixas do novo álbum e releituras dos maiores sucessos da banda, agora interpretados por Emily Armstrong, que divide os vocais com Mike Shinoda desde o retorno oficial aos palcos.
A noite começou com o show de abertura da cantora Poppy, que aqueceu o público antes da entrada do Linkin Park. A banda surgiu ao som de “Somewhere I Belong”, clássico do álbum Meteora, dando início a uma setlist que misturou nostalgia e novidades.
Hits que marcaram a fase do Nu Metal, como “Crawling”, “Burn It Down”, “One Step Closer”, “In the End”, “Faint” e “Papercut”, ganharam novos arranjos e os vocais de Armstrong, recebidos com euforia pelo público.
Billy Idol arrebenta com rock, nostalgia e energia
Também em novembro, o astro britânico Billy Idol entregou muita energia durante o show na Arena da Baixada. Com 69 anos, o cantor fez o estádio tremer com show nostálgico e super enérgico, parte da turnê mundial “It’s a Nice Day To… Tour Again!”. Logo nos primeiros acordes, o público curitibano mostrou que estava lá para cantar junto cada verso dos clássicos que marcaram gerações. Com seu tradicional cabelo loiro espetado e o inconfundível estilo, Idol não economizou na performance.
A parceria de longa data com o guitarrista Steve Stevens continua dando frutos no palco. Os dois mostraram uma sintonia que só quase 45 anos de estrada podem proporcionar. Stevens, aliás, arrancou suspiros da plateia com seus solos impecáveis.
O set list contemplou os maiores sucessos da carreira do músico, incluindo “White Wedding”, “Dancing With Myself”, “Rebel Yell” e a balada “Eyes Without a Face”, que levou o público ao delírio. A versão de “Mony Mony”, cover que se tornou seu único single número 1 nos EUA e Reino Unido, transformou a arena em uma grande pista de dança.