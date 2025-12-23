Palcos do Verão Maior Paraná tomam forma nas areias de Matinhos

Menos de uma semana após o início da montagem e apenas três dias depois do lançamento do Verão Maior Paraná, os palcos que vão receber 39 shows nacionais e internacionais seguem em ritmo acelerado e estão ganhando forma no Litoral do Estado. As estruturas, que serão maiores que a edição passada, terão reforço de som, iluminação e painéis de LED, e promete encher as praias de Matinhos e de Pontal do Paraná.

O palco nas areias de Matinhos começou a ser montado no dia 17 de dezembro e já nesta segunda-feira (22/12) é possível ver o esqueleto tomando forma, com grande parte das estruturas metálicas montadas. Serão 45 metros de largura, 21 metros de altura e 23 metros de profundidade, dimensões superiores às do palco de 2025, quando eram 39 metros de largura, 14 metros de altura e 16 metros de profundidade. A área de camarotes também começou a ganhar forma.

+ Leia mais Natal será de calor e chuva em parte do Paraná, avalia Simepar

A tecnologia usada também será maior e melhor em relação à última edição. Entre os avanços estão o aumento no número de torres de delay, que passam de seis para 11 estruturas. Isso garante qualidade de som em todos os pontos ao longo da faixa de areia. Assim como em 2025, haverá uma área exclusiva para pessoas com deficiência (PcD), camarote de dois andares com house mix, estúdio de TV, 20 tendas de alimentação e bebidas e mais cinco bares instalados na faixa de areia, acoplados às torres de delay do lado do mar.

Será neste palco que grandes nomes da música brasileira e internacional se apresentarão ao público paranaense e também vindos de outros lugares do País. Faltam apenas 18 dias para que Alok, DJ e produtor musical com carreira internacional, abra a temporada de shows gratuitos no Litoral do Paraná em Matinhos, no dia 9 de janeiro, em uma apresentação que promete reunir milhares de pessoas.

Por lá terão ainda artistas como Zé Neto e Cristiano, Jiraya Uai, Belo, Jeito Moleque, Roupa Nova, Edson & Hudson, Eduardo Costa, Raça Negra, Fábio Jr., Gusttavo Lima, Ana Castela, Paralamas do Sucesso, Hugo & Guilherme, Zezé di Camargo & Luciano, Fernandinho, Padre Reginaldo Manzotti e Israel & Rodolffo, além de dois shows internacionais, com Gipsy Kings by Andre Reyes e Inner Circle.

Pontal do Paraná

A montagem do palco no Centro de Eventos Marissol, em Pontal do Paraná, também já teve os primeiros passos iniciados para que a estrutura comece a ganhar forma. O local, já tradicional dos shows do Verão Maior Paraná, terá um palco maior que o da edição 2024/2025, tudo para garantir conforto e qualidade técnica, tanto para o público quanto para os artistas.

Serão duas torres de delay, além de sistemas modernos de som, iluminação e painéis de LED integrados à estrutura principal, seguindo o padrão das grandes produções nacionais que integram a programação do Verão Maior Paraná.

A programação em Pontal começa também no dia 9 de janeiro com apresentação dupla: Luan Pereira e Country Beat. Também vão tocar durante a temporada Atitude 67, Kamisa 10, Gustavo Mioto, Jiraya Uai, Dilsinho, Luiz Cláudio & Giuliano, Israel & Rodolffo, Bruno & Denner, Raça Negra, Murilo Huff, Léo & Raphael, Gian & Giovani, Diego & Arnaldo, Paralamas do Sucesso, Trio Parada Dura e João de Souza & Bonifácio.

Estrutura

Dezenas de pessoas trabalham para que toda a estrutura dos palcos seja concluída e testada logo nos primeiros dias de janeiro. São 55 carretas com equipamentos para a montagem das arenas, sendo que, desse total, 42 transportam estruturas metálicas dos palcos, oito levam equipamentos de som e outras cinco são destinadas aos sistemas de iluminação.

Após a conclusão da montagem física, começam os trabalhos de instalação de som, luz e painéis de LED, que somam mais de 1,6 mil metros quadrados, volume duas vezes superior ao utilizado na edição 2024/2025. A previsão é que os primeiros testes de som e iluminação ocorram no dia 7 de janeiro, simultaneamente nas duas arenas. Os shows começam no dia 9 de janeiro.

Público Recorde

A expectativa do Governo do Estado é superar o público da edição passada, que reuniu mais de 1,8 milhão de pessoas ao longo da temporada, número que leva em conta apenas os que acompanharam as apresentações. As forças de segurança do Paraná atuarão de forma integrada nos locais de shows, com reforço do efetivo, monitoramento e apoio à organização do trânsito, garantindo tranquilidade para moradores e turistas em todo o Litoral.

Além dos shows, o Verão Maior Paraná 2025/2026 contará com arenas fixas no Litoral e no Noroeste do Estado, oferecendo atividades esportivas, aulas de ginástica e dança, recreação infantil, gincanas, caminhadas, competições e ações itinerantes das secretarias estaduais.

A edição 2025/2026 do Verão Maior Paraná tem patrocínio de Portos do Paraná, Copel, Sanepar, Viação Graciosa, Amstel, Renault, Sun Prime e Cooperativa Agrária.