Curitiba tem mestre do Iron Maiden, The Lumineers e humor na mesma noite. O que fazer?

Curitiba recebe grandes nomes internacionais nesta sexta-feira (24). O folk rock do The Lumineers e o peso do projeto Smith Kotzen (com Adrian Smith, do Iron Maiden) lideram a programação noturna. Além da música, o teatro também ganha destaque com espetáculos de comédia com a atriz curitibana Adriana Birolli e reflexão no Guairinha e no Teatro Bom Jesus, garantindo opções para todos os públicos já na abertura do fim de semana.
>>> O que fazer em Curitiba? Final de semana tem Thiaguinho, Alceu Valença, Os Barbixas e muito mais
Sexta-feira (24/04): Do Folk ao Metal e Comédia
A noite de hoje é marcada pelo contraste de ritmos e pelo retorno de grandes turnês mundiais à cidade.
- The Lumineers: O fenômeno do folk rock se apresenta na Live Curitiba às 21h. Ingressos aqui.
- Smith Kotzen: Encontro de gigantes do rock com Adrian Smith (Iron Maiden) e Richie Kotzen no Tork n’ Roll, às 20h.
- Show Rock Concert: No Teatro Positivo, uma imersão no gênero às 17h30. Ingressos aqui.
- Teatro e Humor: * NÃO! A Comédia para quem tem dificuldade de dizer não: No Guairinha, em duas sessões (18h e 21h). Ingressos aqui.
- O Homem Mais Inteligente: Baseado na obra de Augusto Cury, no Teatro Bom Jesus, às 16h30. Ingressos aqui.
- Murilo Moraes: Stand-up no Dhouse Curitiba às 18h. Ingressos aqui.