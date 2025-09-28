Curitiba tem 12 feiras de rua neste domingo; veja a lista!

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Para quem deseja aproveitar o domingo para garimpar novos artigos de decoração ou saborear um tradicional pastel de feira, Curitiba terá 12 feiras funcionando simultaneamente neste domingo (27/09). Ao todo, os eventos estão distribuídos em 11 bairros da capital, oferecendo opções de compras, lazer e serviços à população.

As feiras de artesanato ocorrem em três bairros. Das 8h às 13h, os curitibanos podem visitar a Praça 29 de Março, no Água Verde, e a Avenida José Gulin, nº 100, no Bacacheri. Já na Praça Garibaldi, no bairro São Francisco, a feira acontece das 9h às 14h, reunindo expositores com produtos artesanais variados.

Além das barracas de artesanato e gastronomia, os frequentadores podem aproveitar os serviços itinerantes disponíveis nas feiras. O Sine Móvel oferece oportunidades de emprego, enquanto a Urbs Móvel permite a emissão de cartões do transporte coletivo, facilitando o dia a dia dos moradores.

Confira abaixo os horários e locais das demais feiras da cidade:

Feira Livre Bacacheri

Avenida José Gulin, s/n – entre as ruas Ernesto Edmundo Weigert e a Luiz Manoel Agner, no bairro Bacacheri

Horário: 8h às 12h30

Feira Livre Barreirinha

Rua Flávio Dallegrave, s/n – entre as ruas Sebastião Fávaro e a Reinaldo Hecke, no bairro Barreirinha

Horário: 8h às 12h30

Feira Livre Cajuru

Rua Teófilo Otoni, s/n – entre as ruas Luiz França e a Progênito Machuca, no bairro Cajuru

Horário: 8h às 12h30

Feira Livre Campo Comprido

Rua Maria Homan Wisniewski, s/n, entre as ruas Robert Redzimski e a Emília Chopacz, no bairro Campo Comprido

Horário: 8h às 12h30

Feira Livre Fazendinha

Rua Rio do Sul, s/n – entre as ruas João Dembinski e a Cidade Laguna, no bairro Fazendinha

Horário: 8h às 12h30

Feira Livre Jardim Saturno

Rua Albino Potulski, s/n – entre as ruas Julieta Ziliotto e a Prof. Ângelo Antônio Dallegrave, no bairro Santo Inácio

Horário: 8h às 12h30

Feira Livre Mercês

Rua Martim Afonso, 800 – Praça 29 de Março, no bairro Mercês

Horário: 8h às 12h30

Feira Livre Prado Velho

Rua Francisco Nunes, s/n – entre as ruas Chile e a Brasílio Itiberê, no bairro Rebouças

Horário: 8h às 12h30

Feira Livre Vista Alegre

Rua Arthur Leinig, s/n – entre as ruas Irmã Tecla e a André Zanetti, no bairro Vista Alegre

Horário: 8h às 12h