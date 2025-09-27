Vinada Cultural volta após seis anos com hot dogs a R$ 29

Seis anos após a última edição, a Vinada Cultural volta ao calendário curitibano como parte do Festival de Primavera. O evento será realizado nos dias 11 e 12 de outubro (sábado e domingo), das 11h às 18h, no Passeio Público. A entrada é gratuita, e cada lanche terá valor fixo de R$ 29 por unidade.

As atrações gastronômicas incluem os finalistas da categoria Cachorro-Quente do Prêmio Bom Gourmet 2025: Green Dog (campeão deste ano), apadrinhado pelo chef André Piontek, além de Oh My Hot Dog, Expresso Lovizotto, Scooby Dog e Donas do Sabor.

Também estão confirmados o Meia Boca, indicado na categoria Novidades, e o Burguer Bar, que figurou como finalista em Hamburgueria, Pão com Bolinho e Carne de Onça. Já o tradicional Au-Au Lanches, presente em todas as edições anteriores da Vinada, fecha a lista de participantes.

O cardápio, além das versões tradicionais, inclui opções vegetarianas. A proposta é oferecer diversidade ao público, sem perder o foco no cachorro-quente curitibano. O evento também se conecta à agenda do Festival de Primavera, que movimentará o entorno do Passeio Público.

Programação

No sábado (11/10), a manhã abre ao som de Derico e Brasa Gente Trio, seguida da Orquestra à Base de Sopro em homenagem a Pixinguinha. À tarde, o palco recebe o espetáculo circense da Cia Mahalo, a apresentação infantil do grupo Tupi Pererê e as intervenções da Cia dos Palhaços.

Já no domingo (12/10), o dia começa com o Forró de Maravilha, seguido pelo Hélio Brandão Quarteto. À tarde, o público poderá assistir ao Gran Circo Stopim e, para encerrar em clima festivo, à apresentação da Bananeiras Brass Band.

Vinada virou símbolo cultural

Criada pelo Bom Gourmet, a Vinada Cultural tornou-se referência gastronômica e cultural em Curitiba ao celebrar o cachorro-quente com vina, reunindo milhares de pessoas entre 2013 e 2019. Já ocupou espaços como o Passeio Público, a Praça Afonso Botelho e a Pedreira Paulo Leminski. A última edição, em 2019, atraiu cerca de 20 mil visitantes.

Para Caroline Olinda, head do Bom Gourmet, a retomada reforça o vínculo do evento com a identidade curitibana. “Estamos muito felizes em retomar um projeto que faz parte da memória afetiva de Curitiba e que representa tão bem o espírito da cidade. A parceria com a Prefeitura foi importante para viabilizar essa edição e tornar possível a volta da Vinada Cultural. As expectativas são positivas e esperamos que o público aproveite as novidades preparadas para este retorno”, afirma.

Serviço

Vinada Cultural

Data: 11 e 12 de outubro (sábado e domingo)

Horário: das 11h às 18h

Local: Passeio Público, próximo ao Coreto Digital, na Rua Presidente Carlos Cavalcanti, s/n, no bairro Centro

Entrada gratuita