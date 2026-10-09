O que fazer em Curitiba? Sexta (9) tem festival punk, Fábio Lione e espetáculos teatrais

Curitiba tem uma programação cultural variada nesta sexta-feira (9), com shows de rock e metal, espetáculos teatrais, exposições e atrações para crianças. Entre os destaques musicais estão o retorno de Fabio Lione à cidade para interpretar o álbum Dawn of Victory, do Rhapsody, e a apresentação da banda Pedra Letícia.
A noite também marca a abertura da 25ª edição da PunktoberFest, que reúne 45 bandas em Curitiba e na Região Metropolitana. A agenda inclui ainda opções gratuitas, como a peça (IN) FLUXO, inspirada na obra de Hilda Hilst, e a exposição sobre a psiquiatra Nise da Silveira, na CAIXA Cultural.
Para quem busca passeios em família, há também o circuito interativo Pequenos Mestres, no ParkShoppingBarigüi, além de feiras e exposições com propostas de arte, cultura e inclusão.
Confira, a seguir, a agenda cultural desta sexta-feira (9):
Shows e apresentações
Fabio Lione e Orquestra – Turnê Dawn of Victory
O vocalista italiano Fabio Lione retorna a Curitiba para interpretar na íntegra o consagrado álbum “Dawn of Victory” (lançado em 2000 com a banda Rhapsody), além de outros sucessos marcantes de sua carreira no metal sinfônico.
Horário: às 20h30:
Local: Teatro Torres Botânico;
Ingressos: venda via Clube do Ingresso.
Pedra Letícia
O trio de rock apresenta sua marca registrada em uma noite de “melhores momentos”. A Tour 2026 chega depois de duas décadas de estrada e da fase de celebrações recentes da banda.
Horário: às 21h;
Local: Teatro Positivo;
Ingressos: venda via DiskIngressos.
PunktoberFest
A 25ª edição da Punktoberfest reúne 45 bandas em quatro espaços culturais de Curitiba e Região Metropolitana até 24 de outubro. A noite de abertura apresenta shows de surf music, punk e psychobilly com as bandas Surfuzzes, Pombo Sem Asa, Tela Vazia e Mecanotremata.
Horário: a partir das 19h (shows às 21h, 21h50, 22h40 e 23h30);
Local: 92 Graus (Av. Manoel Ribas, 108, São Francisco);
Ingressos: venda na bilheteria do local. Cada entrada custa R$ 30.
Sonho de Uma Noite de Verão
A Trupe Ave Lola encena o clássico de William Shakespeare com direção de Ana Rosa Genari Tezza. A montagem traz trilha sonora original executada ao vivo pelos músicos Arthur Jaime e Breno Monte Serrat. As sessões contam com recursos de acessibilidade em Libras e audiodescrição.
Horário: às 20h;
Local: Auditório Salvador de Ferrante – Guairinha (Rua Conselheiro Laurindo, 175 – Centro);
Ingressos: venda via DiskIngressos.
(IN) FLUXO
Inspirado na obra da escritora Hilda Hilst, o espetáculo aborda temas como desejo, envelhecimento, maternidade, sexualidade e violência. Com dramaturgia de Amanda Leal e Mayra Fernandes, e direção de Amanda Leal, Stela Fischer e Eduardo Ramos, a montagem deriva da pesquisa “Fluxo Floema”.
Horário: às 20h;
Local: Auditório Glauco Flores Sá de Brito – Miniauditório do Teatro Guaíra;
Entrada: gratuita, com distribuição de ingressos no local uma hora antes.
Syndics + Dolores
Festa com clássicos dos anos 90 até hoje, incluindo sets dedicados a The Killers e The Cranberries.
Horário: a partir das 22h;
Local: Jokers;
Entrada: gratuita até às 21h.
Exposições e feiras
Nise da Silveira, A Revolução pelo Afeto
Mostra com mais de 150 peças e obras que apresentam o legado da médica psiquiatra Nise da Silveira e de artistas do Hospital do Engenho de Dentro, em diálogo com nomes da vanguarda modernista e contemporânea.
Horário: das 10h às 20h;
Local: CAIXA Cultural Curitiba (Galerias Mezanino e Segundo Andar – Rua Conselheiro Laurindo, 280);
Entrada: gratuita.
Exposição “Brincar é Preciso Para Todos”
Exposição focada em inclusão e experiência sensorial que une educação, cultura e tecnologia assistiva.
Horário: durante o horário de funcionamento da biblioteca;
Local: Biblioteca Pública do Paraná (Hall do 2.º andar);
Entrada: gratuita.
Cine Inclusivo
Exibição de obras adaptadas com audiodescrição e janela de Libras para pessoas com deficiência visual e auditiva.
Horário: das 8h30 às 18h;
Local: Biblioteca Pública do Paraná (Seção Braille);
Entrada: gratuita com agendamento pelo telefone (41) 3221-4985.
ExpoÍndia
Feira internacional no pavilhão do parque, reunindo gastronomia, artesanato e atrações culturais da Índia, Coreia do Sul e outros países. Local terá apresentações típicas e experiências.
Horário: das 14h às 22h. Até dia 12 de outubro;
Local: Parque Barigui;
Ingressos: venda pelo Sympla ou na bilheteria no local.
Pequenos Mestres
O ParkShoppingBarigüi promove circuito interativo para crianças de até 12 anos com estações inspiradas em artistas e movimentos culturais. A programação inclui oficinas de construção de pontes (estação Da Vinci), pintura em cavaletes (Van Gogh), modelagem em argila (Michelangelo), escuta em cabines musicais (Mozart), espaço imersivo (Jardim de Monet) e área sensorial para bebês de 0 a 3 anos (Bauhaus).
Data: Diariamente até 13 de outubro de 2026, das 12h às 20h (última turma às 19h30);
Local: piso L1 do ParkShoppingBarigüi;
Entrada: gratuita, com agendamento presencial no local.
Ocupação Artística “Vestir o Olhar”
A segunda edição da ocupação no Pátio Batel reúne obras de nove artistas sob curadoria de Ana Carolina Ralston.
Horário: durante o funcionamento do shopping;
Local: Átrio do Piso L1 do Pátio Batel;
Entrada: gratuita.