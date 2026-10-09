O que fazer em Curitiba? Sexta (9) tem festival punk, Fábio Lione e espetáculos teatrais

Curitiba tem uma programação cultural variada nesta sexta-feira (9), com shows de rock e metal, espetáculos teatrais, exposições e atrações para crianças. Entre os destaques musicais estão o retorno de Fabio Lione à cidade para interpretar o álbum Dawn of Victory, do Rhapsody, e a apresentação da banda Pedra Letícia.

A noite também marca a abertura da 25ª edição da PunktoberFest, que reúne 45 bandas em Curitiba e na Região Metropolitana. A agenda inclui ainda opções gratuitas, como a peça (IN) FLUXO, inspirada na obra de Hilda Hilst, e a exposição sobre a psiquiatra Nise da Silveira, na CAIXA Cultural.

Para quem busca passeios em família, há também o circuito interativo Pequenos Mestres, no ParkShoppingBarigüi, além de feiras e exposições com propostas de arte, cultura e inclusão.

Confira, a seguir, a agenda cultural desta sexta-feira (9):

Shows e apresentações

Fabio Lione e Orquestra – Turnê Dawn of Victory

O vocalista italiano Fabio Lione retorna a Curitiba para interpretar na íntegra o consagrado álbum “Dawn of Victory” (lançado em 2000 com a banda Rhapsody), além de outros sucessos marcantes de sua carreira no metal sinfônico.

Horário: às 20h30:

Local: Teatro Torres Botânico;

Ingressos: venda via Clube do Ingresso.

Pedra Letícia

O trio de rock apresenta sua marca registrada em uma noite de “melhores momentos”. A Tour 2026 chega depois de duas décadas de estrada e da fase de celebrações recentes da banda.

Horário: às 21h;

Local: Teatro Positivo;

Ingressos: venda via DiskIngressos.

PunktoberFest

A 25ª edição da Punktoberfest reúne 45 bandas em quatro espaços culturais de Curitiba e Região Metropolitana até 24 de outubro. A noite de abertura apresenta shows de surf music, punk e psychobilly com as bandas Surfuzzes, Pombo Sem Asa, Tela Vazia e Mecanotremata.

Horário: a partir das 19h (shows às 21h, 21h50, 22h40 e 23h30);

Local: 92 Graus (Av. Manoel Ribas, 108, São Francisco);

Ingressos: venda na bilheteria do local. Cada entrada custa R$ 30.

Sonho de Uma Noite de Verão

A Trupe Ave Lola encena o clássico de William Shakespeare com direção de Ana Rosa Genari Tezza. A montagem traz trilha sonora original executada ao vivo pelos músicos Arthur Jaime e Breno Monte Serrat. As sessões contam com recursos de acessibilidade em Libras e audiodescrição.

Horário: às 20h;

Local: Auditório Salvador de Ferrante – Guairinha (Rua Conselheiro Laurindo, 175 – Centro);

Ingressos: venda via DiskIngressos.

(IN) FLUXO

Inspirado na obra da escritora Hilda Hilst, o espetáculo aborda temas como desejo, envelhecimento, maternidade, sexualidade e violência. Com dramaturgia de Amanda Leal e Mayra Fernandes, e direção de Amanda Leal, Stela Fischer e Eduardo Ramos, a montagem deriva da pesquisa “Fluxo Floema”.

Horário: às 20h;

Local: Auditório Glauco Flores Sá de Brito – Miniauditório do Teatro Guaíra;

Entrada: gratuita, com distribuição de ingressos no local uma hora antes.

Syndics + Dolores

Festa com clássicos dos anos 90 até hoje, incluindo sets dedicados a The Killers e The Cranberries.

Horário: a partir das 22h;

Local: Jokers;

Entrada: gratuita até às 21h.

Exposições e feiras

Nise da Silveira, A Revolução pelo Afeto

Mostra com mais de 150 peças e obras que apresentam o legado da médica psiquiatra Nise da Silveira e de artistas do Hospital do Engenho de Dentro, em diálogo com nomes da vanguarda modernista e contemporânea.

Horário: das 10h às 20h;

Local: CAIXA Cultural Curitiba (Galerias Mezanino e Segundo Andar – Rua Conselheiro Laurindo, 280);

Entrada: gratuita.

Exposição “Brincar é Preciso Para Todos”

Exposição focada em inclusão e experiência sensorial que une educação, cultura e tecnologia assistiva.

Horário: durante o horário de funcionamento da biblioteca;

Local: Biblioteca Pública do Paraná (Hall do 2.º andar);

Entrada: gratuita.

Cine Inclusivo

Exibição de obras adaptadas com audiodescrição e janela de Libras para pessoas com deficiência visual e auditiva.

Horário: das 8h30 às 18h;

Local: Biblioteca Pública do Paraná (Seção Braille);

Entrada: gratuita com agendamento pelo telefone (41) 3221-4985.

ExpoÍndia

Feira internacional no pavilhão do parque, reunindo gastronomia, artesanato e atrações culturais da Índia, Coreia do Sul e outros países. Local terá apresentações típicas e experiências.

Horário: das 14h às 22h. Até dia 12 de outubro;

Local: Parque Barigui;

Ingressos: venda pelo Sympla ou na bilheteria no local.

Pequenos Mestres

O ParkShoppingBarigüi promove circuito interativo para crianças de até 12 anos com estações inspiradas em artistas e movimentos culturais. A programação inclui oficinas de construção de pontes (estação Da Vinci), pintura em cavaletes (Van Gogh), modelagem em argila (Michelangelo), escuta em cabines musicais (Mozart), espaço imersivo (Jardim de Monet) e área sensorial para bebês de 0 a 3 anos (Bauhaus).

Data: Diariamente até 13 de outubro de 2026, das 12h às 20h (última turma às 19h30);

Local: piso L1 do ParkShoppingBarigüi;

Entrada: gratuita, com agendamento presencial no local.

Ocupação Artística “Vestir o Olhar”

A segunda edição da ocupação no Pátio Batel reúne obras de nove artistas sob curadoria de Ana Carolina Ralston.

Horário: durante o funcionamento do shopping;

Local: Átrio do Piso L1 do Pátio Batel;

Entrada: gratuita.



