Trânsito em Curitiba: desvio na República Argentina e bloqueio no Portão começam nesta sexta (9)

A mobilidade urbana em Curitiba passa por importantes atualizações nesta sexta-feira (9). As intervenções do transporte coletivo na região do Portão entram em uma nova etapa, afetando o fluxo de passageiros e motoristas em um dos principais corredores da capital.

Além do desvio de ônibus na Avenida República Argentina, o tráfego de veículos segue com bloqueios totais e parciais em pontos estratégicos, somando-se às obras de pavimentação, drenagem e alterações definitivas no sentido de vias espalhadas pelos bairros.

Intervenções em vigor nesta sexta-feira

Desvio no transporte coletivo na Avenida República Argentina (Portão)

A partir desta sexta-feira, a canaleta da Avenida República Argentina passa por desvio no trecho compreendido entre as ruas Carlos Dietzsch e Sylvio Zeny. Com a intervenção, os ônibus da linha expressa passam a circular temporariamente pela via lenta.

A alteração é necessária para o avanço das obras do Novo Inter 2 e tem duração estimada em oito dias, a depender das condições do tempo. Motoristas que trafegam pelo trecho devem redobrar a atenção em função do compartilhamento do fluxo.

Último dia de bloqueio total na Rua Vital Brasil (Portão)

O cruzamento das ruas Tabajaras e Vital Brasil registra seu segundo e último dia de bloqueio total nesta sexta-feira. A interdição é indispensável para a execução das obras do Novo Inter 2. A Secretaria Municipal de Trânsito orienta que os motoristas evitem o trecho e utilizem ruas paralelas.

Na próxima semana, nos dias 13 e 14 de outubro, as equipes migram para o cruzamento das ruas Pedro Collere e Vital Brasil, onde o tráfego funcionará em sistema pare e siga.

Obras e alterações em andamento na cidade

Último dia de bloqueio na Avenida Sete de Setembro (Centro)

A interdição da via lenta da Avenida Sete de Setembro, no sentido Praça do Japão (entre a Avenida Marechal Floriano Peixoto e a Rua Desembargador Westphalen), chega ao seu último dia nesta sexta. A obra de concretagem das pistas para o BRT Leste-Oeste durou 10 dias. O desvio indicado segue pela Avenida Marechal Floriano Peixoto, Rua André de Barros, Rua João Negrão e Avenida Visconde de Guarapuava.

Macrodrenagem na Alameda Doutor Carlos de Carvalho (Campina do Siqueira)

Iniciada em 5 de outubro, a interdição da Alameda Doutor Carlos de Carvalho, no trecho entre as ruas Lourenço Gbur e Abrão Lerner, segue de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h30. Os trabalhos de macrodrenagem na via têm previsão de conclusão em mais seis dias, encerrando-se no dia 15 de outubro, condicionados ao clima favorável.

Obras de pavimentação na Avenida Presidente Arthur Bernardes (Santa Quitéria)

A interdição total da Avenida Presidente Arthur da Silva Bernardes, entre as ruas Professor Ulisses Vieira e Bocaiúva, completa dez dias de execução. A obra de pavimentação do Novo Inter 2 tem duração total prevista de 45 dias, restando cerca de 36 dias para a liberação da pista.

Obras emergenciais na Rua Alberto Cominese (Tatuquara)

No Tatuquara, o bloqueio total na região da ponte da Rua Alberto Cominese segue em vigor devido à implantação de galeria celular para reparar uma erosão na cabeceira da estrutura. Iniciada em 6 de outubro, a intervenção tem prazo estimado em 45 dias (restando 42 dias de trabalhos).

Bloqueios parciais

Bairro Alto: O conjunto de vias formado pelas ruas das Seringueiras, dos Coqueiros, Maracatiara, Jarana e Araçalina (entre a Avenida Copaíba e o fim das vias) e Rua Guaramirim (entre a Rua Ingabaú e o final) segue com ocupação de uma faixa por máquinas para reciclagem do pavimento. Os trabalhos começaram em 6 de outubro com previsão de término na próxima semana (restam cerca de 5 dias).

Capão Raso: A Rua Professor João Mazzarotto mantém bloqueios parciais alternados das 7h às 17h, entre a Tenente Afonso Miguel Ribeiro Cubas e a Delegado Naby Paraná. A obra do Novo Inter 2 iniciou em 28 de setembro e se estende até o final de outubro (restam 22 dias).

Abranches: Na Rua Doutor Rubem Fleury da Rocha (entre Mateus Leme e o fim da via), a reciclagem de asfalto iniciada em 29 de setembro entra na sua reta final, restando aproximadamente 11 dias para o término.

São Lourenço: As ruas Jacob Biron (entre Avenida Anita Garibaldi e Alberto Wierbiski) e Alberto Wierbiski (entre Alberto Erthal e o fim da via) permanecem com tráfego compartilhado com maquinário por mais 2 dias de obras de reciclagem.

Barreirinha: Seguem os serviços de reciclagem no perímetro das ruas Sêneca, Matias Camienski e Averrões.

Boa Vista: A pista lenta da Avenida Paraná (sentido Santa Cândida) continua bloqueada entre a Rua Estados Unidos e a Rua Desembargador Aurélio Feijó para escavação do canteiro central.

Mudanças permanentes de circulação e preferenciais

Sentido único na Rua Jornalista Alceu Chichorro (Bairro Alto)

Implantado na manhã de quinta-feira (8), o sentido único na Rua Jornalista Alceu Chichorro segue definitivo no trecho da Rua Heitor Baggio Vidal em direção à Rua José de Oliveira Franco.

Nova rotatória no Jardim Social

O cruzamento da Avenida Presidente Washington Luiz com a Rua Manoel Correia de Freitas passa a funcionar de forma permanente como rotatória, exigindo prioridade para quem circula pelo interior da interseção.

São Lourenço

A interseção das ruas Francisco Krainski e José Brusamolin opera como rotatória com preferencial definida desde 5 de outubro.

Portão

A Avenida Presidente Arthur Bernardes permanece operando em sentido único de circulação no trecho entre as ruas Tabajaras e Tamoios desde 1º de outubro.