Curitiba recebe turnê de Xuxa em setembro; veja valores e setores

Em setembro, Xuxa traz a Curitiba o espetáculo “O Último Voo da Nave”. A venda de ingressos para o público geral começa às 14h desta segunda-feira (13/04), pelo site da Eventim. Na bilheteria física, localizada no Hard Rock Café Curitiba, as vendas iniciam às 15h.
A turnê celebra as quatro décadas de carreira da artista e promete uma produção com cenários exclusivos, projeções, iluminação especial, efeitos visuais e a participação de personagens marcantes da “Turma da Xuxa”.
O espetáculo percorre diferentes fases da trajetória da apresentadora, desde a estreia no programa “Xou da Xuxa”, passando por atrações como “Xuxa Park” e “Planeta Xuxa”, além do cinema, com “Lua de Cristal”, até a era do “Xuxa Só Para Baixinhos”.
Em Curitiba, a apresentação acontece na Arena da Baixada, no dia 26 de setembro. Os ingressos partem de R$ 82,50. Confira, a seguir, os valores por setor:
- Cadeira superior: R$ 165,00 (inteira), R$ 82,50 (meia-entrada) e R$ 140,25 (clientes Itaú);
- Cadeira inferior: R$ 415,00 (inteira), R$ 207,50 (meia-entrada) e R$ 352,75 (clientes Itaú);
- Pista: R$ 295,00 (inteira), R$ 147,50 (meia-entrada) e R$ 250,75 (clientes Itaú);
- Pista Premium Itaú Personnalité: R$ 595,00 (inteira), R$ 297,50 (meia-entrada) e R$ 505,75 (clientes Itaú);
- Lounge Premium: R$ 695,00 (inteira), R$ 347,50 (meia-entrada) e R$ 590,75 (clientes Itaú);
- Pacote VIP Super Fã Itaú A e B: R$ 1.495,00 (inteira), R$ 1.197,50 (meia-entrada) e R$ 1.405,75 (clientes Itaú).
Cada CPF poderá adquirir até seis ingressos, com limite de duas meias-entradas por compra. O pagamento pode ser parcelado em até 10 vezes com juros. Compras online estão sujeitas a taxas, que não se aplicam às aquisições feitas na bilheteria.
Além de Curitiba, a turnê passará por cidades como São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. A estreia está marcada para o dia 25 de julho, no Allianz Parque, na capital paulista.
Serviço
O Último Voo da Nave em Curitiba
Data: 26 de setembro de 2026 (sábado)
Horário: 20h
Abertura dos Portões: 16h
Local: Arena da Baixada, na R. Buenos Aires, 1260, no bairro Água Verde
Ingressos: público geral a partir de segunda-feira (13/4) pelo site da Eventim