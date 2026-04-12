Festival de Curitiba injeta R$ 50 milhões com público recorde em 2025

Após 13 dias de programação, a 34ª edição do Festival de Curitiba encerra com público de cerca de 200 mil pessoas distribuídas em mais de 400 atrações. Considerado o principal festival de teatro do Brasil, o evento já resultou em aproximadamente R$ 50 milhões na economia da capital paranaense.

A realização mobilizou cerca de 600 profissionais de forma direta e outros 2 mil indiretamente. Um dos destaques da programação, a Mostra Lucia Camargo reuniu 28 peças em oito teatros da cidade, com cerca de 80% dos ingressos esgotados. Nas demais atrações, o festival trouxe espetáculos reconhecidos entre os melhores do ano, estreias e produções de artistas da América do Sul e da África.

Entre as iniciativas paralelas, o Interlocuções promoveu ações formativas, encontros e debates. A Rodada de Conexões, parte do projeto, selecionou 42 companhias de teatro de Curitiba para futuras produções, gerando cerca de 120 conexões entre grupos e produtores.

Para a diretora do festival, Fabíula Passini, os resultados vão além do impacto econômico. “O impacto social é igualmente relevante na formação de novos públicos, garantindo teatros com plateias cheias e ampliando o acesso à cultura”, afirmou.

O encerramento inclui atrações tradicionais como a feira artística MishMash, o Gastronomix e o Guritiba, voltado ao público infantojuvenil no Museu Oscar Niemeyer, além das últimas apresentações neste domingo (12/4).

Mostra Fringe

Um dos destaques desta edição foi a consolidação de uma nova fase do Fringe, iniciada em 2022. Criado em 1998, o espaço é um dos diferenciais do festival, reunindo companhias de teatro, circo, música e dança por meio de adesão voluntária.

Em 2026, o Fringe contou com cerca de 250 atrações e manteve a tendência de crescimento na participação de grupos organizados em mostras coletivas. Entre elas, a Mostra Petrobras de Novos Bifes reuniu companhias do Rio de Janeiro e de Curitiba com trabalhos inéditos.

Ao todo, foram realizadas 11 mostras gratuitas, com grupos de diferentes estados, como Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Bahia.

*Com informações da Assessoria de Imprensa