Região metropolitana

Mulher cai do Morro do Anhangava e sofre múltiplas fraturas

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Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira Editado por Eloá Cruz
- Atualizado: 12/04/26 15h01
Foto: Corpo de Bombeiros / divulgação.

Uma mulher de 44 anos foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros do Paraná na tarde deste sábado (11/4) após sofrer uma queda no Morro do Anhangava, na Região Metropolitana de Curitiba. Ela escorregou durante a descida do cume e fraturou a perna.

Segundo a corporação, a vítima estava acompanhada de outras três mulheres. Ao retornarem pela trilha, ela perdeu o equilíbrio pouco antes do trecho dos grampos, parte mais íngreme do percurso, e caiu em uma área inclinada.

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O resgate mobilizou o Grupo de Operações de Socorro Tático (GOST), acionado por volta das 16h30. Após ser imobilizada pela equipe, a vítima foi retirada do local com o apoio de helicóptero, cerca de duas horas depois do chamado.

A mulher foi encaminhada a um hospital com ferimentos moderados e suspeita de fratura na tíbia e na fíbula. O estado de saúde não havia sido atualizado até a última informação divulgada.

O caso ocorre semanas após outro acidente na mesma região do Parque Estadual da Serra da Baitaca, quando um homem de 40 anos caiu durante uma escalada no Morro do Anhangava.

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