Homem é socorrido após queda em trilha no Morro do Anhangava

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Um homem de 40 anos foi resgatado após sofrer uma queda durante uma escalada no Morro do Anhangava, na Região Metropolitana de Curitiba, neste sábado (28/03). O acidente ocorreu em uma área de difícil acesso, em meio à mata fechada.

O resgate mobilizou equipes do Comando de Aviação da Polícia Militar (COMAV/PMPR) e do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, com apoio do Grupo de Resgate Aéreo (GRAER). Para retirar a vítima, foi utilizada a técnica de McGuire.

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A técnica é usada quando o pouso da aeronave não é possível. Devido às condições do terreno, o homem foi içado por meio de uma corda conectada ao helicóptero.

Após o resgate, a vítima foi encaminhada em estado estável ao Hospital Universitário Cajuru, em Curitiba, para avaliação médica.