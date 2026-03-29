Ponte de Guaratuba nos ajustes finais: sistema de luzes é instalado

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Os primeiros testes da iluminação noturna da Ponte de Guaratuba foram realizados nesta sexta-feira (27/03). A estrutura, com entrega prevista para abril, começa a ganhar o sistema de luzes instalado no tabuleiro da pista, área por onde circularão os veículos. Nesta fase inicial, a iluminação foi aplicada no trecho pré-moldado da ponte.

Um dos diferenciais do projeto está na escolha das luminárias. As luzes utilizam temperatura de cor mais baixa, em torno de 2.700 Kelvin, o que resulta em um tom mais amarelado. A decisão segue critérios técnicos voltados à preservação ambiental, reduzindo o impacto sobre a fauna e a vida marinha da região.

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Ao todo, a ponte e seus acessos contarão com 211 postes de iluminação. Com metade já instalada, com maior concentração no lado de Guaratuba. No trecho de Matinhos, a implantação ainda está em estágio inicial. Confira, abaixo, como está:

A etapa final será a iluminação do trecho estaiado, considerada uma das mais complexas da obra e que deve ser concluída mais próxima da entrega. A ativação do sistema ocorre de forma gradual, conforme a conclusão dos circuitos elétricos, permitindo testes e ajustes em diferentes pontos da estrutura.

Quanto falta para concluir a ponte?

Em março, começaram os serviços de pavimentação com concreto asfáltico nos acessos, tanto no lado de Guaratuba quanto no de Matinhos. Também avançam a instalação de guarda-corpos, que garantem mais segurança para pedestres, ciclistas e motoristas.

Para a conclusão total, ainda será necessária a implantação das juntas de dilatação, dispositivos fundamentais para absorver os movimentos naturais da ponte e garantir a durabilidade da estrutura. A inauguração segue prevista para abril.

Quando estiver em funcionamento, a ponte deve encerrar a dependência da travessia por balsa entre os municípios e trazer mais fluidez ao deslocamento no Litoral do Paraná. A obra também terá papel estratégico na conexão com Santa Catarina, contribuindo para aliviar o tráfego em corredores logísticos importantes, como a BR-101.