Paraná acelera a tokenização veicular: fim do anonimato sobre rodas

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O Passaporte Veicular Digital será implementado de forma definitiva no Paraná. Nesta segunda-feira (30/03), o diretor-presidente do Detran-PR, Santin Roveda, e o presidente do Tecpar, Eduardo Marafon, apresentaram os resultados da fase piloto e os próximos passos do projeto.

Durante o período de testes, mais de 3,4 mil veículos foram tokenizados e passaram a contar com o Passaporte Veicular Digital. Com a ampliação, a expectativa é atingir cerca de 180 mil veículos por mês, chegando a mais de 2 milhões por ano.

A meta do governo é incluir toda a frota estadual no sistema ao longo de cinco anos, com previsão de consolidação até o fim de 2026. A proposta é reunir, em um único ambiente digital, o maior volume possível de informações sobre cada veículo.

O Passaporte Veicular Digital funciona por meio da criação de um token único vinculado ao número do chassi, utilizando tecnologia blockchain. Na prática, o carro passa a ter uma identidade digital própria, com registro seguro e rastreável.

Esse “histórico eletrônico” reúne dados desde a fabricação até o uso ao longo do tempo, incluindo revisões, quilometragem, seguros, financiamentos, ocorrências e transferências. A iniciativa busca aumentar a transparência, reduzir fraudes e facilitar o acesso a informações tanto para proprietários quanto para o mercado automotivo.