Curitiba recebe exposição de carros antigos neste fim de semana 

A partir desta sexta-feira (02), o Bosque São Cristóvão, no bairro Santa Felicidade, recebe a 6ª edição do Curitiba Volksfest. Até domingo (04), o evento reunirá entusiastas e expositores locais, além de participantes da Argentina, Paraguai e Uruguai.

A programação inclui exposições de carros antigos, veículos customizados e modelos exclusivos da marca Volkswagen. O público também poderá aproveitar apresentações musicais e uma variedade de opções gastronômicas.

Os ingressos estão disponíveis na plataforma iPay, com preços a partir de R$ 20 por dia. A mostra ocorre das 10h às 20h durante os três dias.

Atrações musicais variam do rock ao country

Na sexta-feira (02), os shows têm início às 16h com Ricardo Maranhão Trio. Às 18h, Rogério Cordoni apresenta um tributo a Elvis Presley, e às 20h, a Banda Top Tape encerra o primeiro dia.

No sábado (03), a banda argentina Star Beatles abre as apresentações às 14h, seguida pelas bandas Aslan e YOUNGS. O encerramento, no domingo (4), fica por conta das bandas D´Folks, Milk’n Blues e Hillbilly Rawhide.