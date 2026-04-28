Curitiba recebe evento gratuito com pequenos negócios e marcas locais em maio

No dia 9 de maio (sábado), Curitiba recebe a 3ª edição do Encontro de Expositores, evento que reúne marcas autorais, pequenos negócios e atrações voltadas à economia criativa. A proposta é concentrar produtos de diferentes nichos, como artesanato, perfumes, velas aromáticas, doces gourmet e itens colecionáveis, além de uma área com estrutura e food trucks.

A edição deste ano será realizada no EXPO 400, na Rua Brigadeiro Franco, 400, na região central da cidade. A entrada é gratuita, assim como o estacionamento para visitantes. A programação começa às 11h e segue até as 18h. O evento também é pet friendly, permitindo a presença de animais de estimação.

Com foco no fortalecimento do empreendedorismo local, o encontro funciona como vitrine para marcas independentes. Durante o evento, os visitantes poderão participar de sorteios e ter acesso a produtos exclusivos preparados especialmente para a edição. Quem realizar compras nos estandes participantes receberá vouchers para utilização dentro do próprio evento, além de garantir participação nas premiações.

Empreendedores interessados em expor ainda podem se inscrever. A seleção dos participantes segue aberta até domingo (3/5), conforme a disponibilidade de vagas. Informações sobre estrutura e critérios de participação podem ser obtidas diretamente com a organização, pelo WhatsApp (41) 99511-2511.