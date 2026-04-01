Curitiba recebe encenações da Paixão de Cristo em seis bairros

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Seis bairros de Curitiba recebem nesta sexta-feira (3/4) apresentações da Paixão de Cristo, com espetáculos que devem reunir mais de 20 mil espectadores. As encenações acontecem no fim da tarde na CIC, Sítio Cercado, Bairro Alto, Pinheirinho, Alto Boqueirão e Barreirinha, com grupos de teatro comunitário apoiados pela Fundação Cultural de Curitiba.

As montagens retratam os eventos finais da vida de Jesus Cristo, incluindo prisão, julgamento e crucificação.

O Grupo Lanteri realiza sua 48ª apresentação consecutiva na cidade, com 650 participantes entre atores, figurantes e equipe técnica. A encenação acontece às 19h no Espaço Lanteri (Rua Amadeu Piotto, 590 – CIC), com duração de 125 minutos e portões abertos desde as 15h. Este ano, o espetáculo traz cenas inéditas, como o lava-pés e o encontro de Jesus com Nicodemos, entre as 36 cenas que vão das profecias até a ascensão.

O Grupo de Teatro Arte e Vida apresenta 35 cenas às 20h na Rua da Cidadania do Bairro Novo (Rua Tijucas do Sul, 1.700 – Sítio Cercado), com 150 integrantes. O grupo completa 26 anos e encena a Paixão desde 2010 com apoio da Fundação Cultural.

Já o Adorarte se apresenta às 19h30 no Centro Cultural Vilinha (Rua Marco Polo, 1.560 – Bairro Alto), com 100 minutos de duração e mais de 16 anos de tradição na Regional Boa Vista.

O grupo Jubac, formado em 2002, coloca em cena seus 289 integrantes às 19h na Praça Recanto dos Eucaliptos (Rua Pastor Antonio Polito, 2.200 – Alto Boqueirão), com duração de 120 minutos.

Na Barreirinha, o grupo Êxodus realiza há mais de 21 anos a encenação às 18h na Paróquia Nossa Senhora das Graças e Santa Gemma Galgani (Rua Santa Gema Galgani, 77).

A Companhia de Teatro Cena Viva apresenta seu espetáculo ecumênico às 19h no Santuário Nossa Senhora do Sagrado Coração (Rua Nicola Pellanda, 545 – Pinheirinho), com 60 minutos de duração e mais de 80 pessoas envolvidas na produção.