O que fazer em Curitiba? Quinta (8) tem teatro, orquestra sinfônica e feira internacional

Curitiba tem uma programação cultural variada nesta quinta-feira (8), com espetáculos de teatro, apresentações musicais, oficinas e exposições. Entre os destaques estão o clássico Sonho de Uma Noite de Verão, de William Shakespeare, encenado pela Trupe Ave Lola, e o concerto da Orquestra Sinfônica do Paraná, dedicado à música erudita brasileira.

A agenda também reúne atrações para quem busca literatura, poesia e atividades culturais gratuitas. A programação inclui a Oficina Permanente de Poesia e o festival literário Lombada, na PUCPR, além das exposições Vestir o Olhar, no Pátio Batel, e da feira ExpoÍndia, no Parque Barigui.

Para as crianças, o circuito interativo Pequenos Mestres, no ParkShoppingBarigüi, oferece atividades inspiradas em artistas e movimentos culturais.

Confira, a seguir, a agenda cultural desta quinta-feira (8):

Apresentações

UPA Que Pariu

O humorista e enfermeiro Diego Besou apresenta uma comédia que transforma o cotidiano das Unidades de Pronto Atendimento em situações humorísticas. O espetáculo mistura improviso, música, paródias e dança, contando com a participação da plateia e a presença da personagem Enfermeira Jussara.

Horário: às 20h;

Local: Teatro Regina Vogue;

Ingressos: venda via site DiskIngressos.

Concerto Orquestra Sinfônica do Paraná

A Orquestra Sinfônica do Paraná apresenta um programa dedicado à música erudita brasileira. O repertório da noite destaca composições de Heitor Villa-Lobos, Camargo Guarnieri e Alberto Nepomuceno.

Horário: às 20h30;

Local: Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto – Guairão (Rua Conselheiro Laurindo, 175 – Centro).

Ingressos: venda via DiskIngressos e na bilheteria do Teatro Guaíra.

Sonho de Uma Noite de Verão

A Trupe Ave Lola encena o clássico de William Shakespeare com direção de Ana Rosa Genari Tezza. A montagem traz trilha sonora original executada ao vivo pelos músicos Arthur Jaime e Breno Monte Serrat. As sessões contam com recursos de acessibilidade em Libras e audiodescrição.

Horário: às 20h;

Local: Auditório Salvador de Ferrante – Guairinha (Rua Conselheiro Laurindo, 175 – Centro).

Ingressos: venda via DiskIngressos e na bilheteria do teatro.

(IN) FLUXO

Inspirado na obra da escritora Hilda Hilst, o espetáculo aborda temas como desejo, envelhecimento, maternidade, sexualidade e violência. Com dramaturgia de Amanda Leal e Mayra Fernandes, e direção de Amanda Leal, Stela Fischer e Eduardo Ramos, a montagem deriva da pesquisa “Fluxo Floema”.

Horário: às 20h;

Local: Auditório Glauco Flores Sá de Brito – Miniauditório do Teatro Guaíra;

Entrada: gratuita, com distribuição de ingressos no local uma hora antes.

Feiras e exposições

Oficina Permanente de Poesia

Encontro dedicado à apreciação e criação poética, coordenado por Lilia Souza, integrante da Academia Paranaense da Poesia. A atividade é aberta a todas as faixas etárias.

Horário: das 18h às 19h45;

Local: Biblioteca Pública do Paraná (Coworking, 3.º andar);

Entrada: gratuita sem necessidade de inscrição prévia (capacidade para 30 pessoas).

Ocupação Artística “Vestir o Olhar”

A segunda edição da ocupação no Pátio Batel reúne obras de nove artistas sob curadoria de Ana Carolina Ralston.

Horário: durante o funcionamento do shopping;

Local: Átrio do Piso L1 do Pátio Batel;

Entrada: gratuita.

Lombada – Festival Literário da PUCPR

A oitava edição do festival literário reúne autores consagrados e novos talentos, oficinas práticas de escrita e artes, apresentações artísticas e feira de livros com descontos. Entre os destaques da programação estão encontros com Cristovão Tezza, homenageado com o Prêmio Machado de Assis da ABL, e Aline Bei, semifinalista do Prêmio Oceanos.

Horário: das 10h às 21h:

Local: Biblioteca Central da PUCPR;

Entrada: gratuita.

ExpoÍndia

Feira internacional no pavilhão do parque, reunindo gastronomia, artesanato e atrações culturais da Índia, Coreia do Sul e outros países. Local terá apresentações típicas e experiências.

Horário: das 14h às 22h. Até dia 12 de outubro;

Local: Parque Barigui;

Ingressos: venda pelo Sympla ou na bilheteria no local.

Pequenos Mestres

O ParkShoppingBarigüi promove circuito interativo para crianças de até 12 anos com estações inspiradas em artistas e movimentos culturais. A programação inclui oficinas de construção de pontes (estação Da Vinci), pintura em cavaletes (Van Gogh), modelagem em argila (Michelangelo), escuta em cabines musicais (Mozart), espaço imersivo (Jardim de Monet) e área sensorial para bebês de 0 a 3 anos (Bauhaus).

Data: Diariamente até 13 de outubro de 2026, das 12h às 20h (última turma às 19h30);

Local: piso L1 do ParkShoppingBarigüi;

Entrada: gratuita, com agendamento presencial no local.