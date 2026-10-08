Agenda cultural

O que fazer em Curitiba? Quinta (8) tem teatro, orquestra sinfônica e feira internacional

4 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira
- Atualizado: 08/10/26 09h06
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Fotografia em plano geral do concerto de uma orquestra sinfônica em execução sobre o palco de um teatro.Em primeiro plano, de costas para a câmera e posicionado no centro sobre um pódio de madeira, destaca-se o maestro de cabeça calva. Ele veste traje formal preto de cauda (casaca) e camisa branca, conduzindo a apresentação com os braços abertos e uma batuta na mão direita. À sua volta, músicos da seção de cordas (violinos, violoncelos e contrabaixistas) tocam seus instrumentos acomodados em cadeiras com partituras abertas sobre estantes de metal preto. Todos trajam roupas formais predominantemente pretas, como ternos, trajes escuros e gravatas borboleta. No plano intermediário, estendem-se outros integrantes da orquestra dispostos em semicírculo, incluindo instrumentistas de sopro de madeira e metais ao fundo. Ao fundo, o palco é emoldurado por painéis cênicos escuros sob iluminação focada amarelada que destaca a textura de madeira dos instrumentos e as partituras dispostas.
Agenda contém atrações culturais gratuitas. Foto: Vitor Dias/CCTG.

Curitiba tem uma programação cultural variada nesta quinta-feira (8), com espetáculos de teatro, apresentações musicais, oficinas e exposições. Entre os destaques estão o clássico Sonho de Uma Noite de Verão, de William Shakespeare, encenado pela Trupe Ave Lola, e o concerto da Orquestra Sinfônica do Paraná, dedicado à música erudita brasileira.

A agenda também reúne atrações para quem busca literatura, poesia e atividades culturais gratuitas. A programação inclui a Oficina Permanente de Poesia e o festival literário Lombada, na PUCPR, além das exposições Vestir o Olhar, no Pátio Batel, e da feira ExpoÍndia, no Parque Barigui.

Para as crianças, o circuito interativo Pequenos Mestres, no ParkShoppingBarigüi, oferece atividades inspiradas em artistas e movimentos culturais.

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Confira, a seguir, a agenda cultural desta quinta-feira (8):

Apresentações

UPA Que Pariu
O humorista e enfermeiro Diego Besou apresenta uma comédia que transforma o cotidiano das Unidades de Pronto Atendimento em situações humorísticas. O espetáculo mistura improviso, música, paródias e dança, contando com a participação da plateia e a presença da personagem Enfermeira Jussara.

Horário: às 20h;
Local: Teatro Regina Vogue;
Ingressos: venda via site DiskIngressos.

Concerto Orquestra Sinfônica do Paraná
A Orquestra Sinfônica do Paraná apresenta um programa dedicado à música erudita brasileira. O repertório da noite destaca composições de Heitor Villa-Lobos, Camargo Guarnieri e Alberto Nepomuceno.

Horário: às 20h30;
Local: Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto – Guairão (Rua Conselheiro Laurindo, 175 – Centro).
Ingressos: venda via DiskIngressos e na bilheteria do Teatro Guaíra.

Sonho de Uma Noite de Verão
A Trupe Ave Lola encena o clássico de William Shakespeare com direção de Ana Rosa Genari Tezza. A montagem traz trilha sonora original executada ao vivo pelos músicos Arthur Jaime e Breno Monte Serrat. As sessões contam com recursos de acessibilidade em Libras e audiodescrição.

Horário: às 20h;
Local: Auditório Salvador de Ferrante – Guairinha (Rua Conselheiro Laurindo, 175 – Centro).
Ingressos: venda via DiskIngressos e na bilheteria do teatro.

(IN) FLUXO
Inspirado na obra da escritora Hilda Hilst, o espetáculo aborda temas como desejo, envelhecimento, maternidade, sexualidade e violência. Com dramaturgia de Amanda Leal e Mayra Fernandes, e direção de Amanda Leal, Stela Fischer e Eduardo Ramos, a montagem deriva da pesquisa “Fluxo Floema”.

Horário: às 20h;
Local: Auditório Glauco Flores Sá de Brito – Miniauditório do Teatro Guaíra;
Entrada: gratuita, com distribuição de ingressos no local uma hora antes.

Feiras e exposições

Oficina Permanente de Poesia
Encontro dedicado à apreciação e criação poética, coordenado por Lilia Souza, integrante da Academia Paranaense da Poesia. A atividade é aberta a todas as faixas etárias.

Horário: das 18h às 19h45;
Local: Biblioteca Pública do Paraná (Coworking, 3.º andar);
Entrada: gratuita sem necessidade de inscrição prévia (capacidade para 30 pessoas).

Ocupação Artística “Vestir o Olhar”
A segunda edição da ocupação no Pátio Batel reúne obras de nove artistas sob curadoria de Ana Carolina Ralston.

Horário: durante o funcionamento do shopping;
Local: Átrio do Piso L1 do Pátio Batel;
Entrada: gratuita.

Lombada – Festival Literário da PUCPR
A oitava edição do festival literário reúne autores consagrados e novos talentos, oficinas práticas de escrita e artes, apresentações artísticas e feira de livros com descontos. Entre os destaques da programação estão encontros com Cristovão Tezza, homenageado com o Prêmio Machado de Assis da ABL, e Aline Bei, semifinalista do Prêmio Oceanos.

Horário: das 10h às 21h:
Local: Biblioteca Central da PUCPR;
Entrada: gratuita.

ExpoÍndia
Feira internacional no pavilhão do parque, reunindo gastronomia, artesanato e atrações culturais da Índia, Coreia do Sul e outros países. Local terá apresentações típicas e experiências.

Horário: das 14h às 22h. Até dia 12 de outubro;
Local: Parque Barigui;
Ingressos: venda pelo Sympla ou na bilheteria no local.

Pequenos Mestres
O ParkShoppingBarigüi promove circuito interativo para crianças de até 12 anos com estações inspiradas em artistas e movimentos culturais. A programação inclui oficinas de construção de pontes (estação Da Vinci), pintura em cavaletes (Van Gogh), modelagem em argila (Michelangelo), escuta em cabines musicais (Mozart), espaço imersivo (Jardim de Monet) e área sensorial para bebês de 0 a 3 anos (Bauhaus).

Data: Diariamente até 13 de outubro de 2026, das 12h às 20h (última turma às 19h30);
Local: piso L1 do ParkShoppingBarigüi;
Entrada: gratuita, com agendamento presencial no local.

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