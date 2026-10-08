O que fazer em Curitiba? Quinta (8) tem teatro, orquestra sinfônica e feira internacional

Curitiba tem uma programação cultural variada nesta quinta-feira (8), com espetáculos de teatro, apresentações musicais, oficinas e exposições. Entre os destaques estão o clássico Sonho de Uma Noite de Verão, de William Shakespeare, encenado pela Trupe Ave Lola, e o concerto da Orquestra Sinfônica do Paraná, dedicado à música erudita brasileira.
A agenda também reúne atrações para quem busca literatura, poesia e atividades culturais gratuitas. A programação inclui a Oficina Permanente de Poesia e o festival literário Lombada, na PUCPR, além das exposições Vestir o Olhar, no Pátio Batel, e da feira ExpoÍndia, no Parque Barigui.
Para as crianças, o circuito interativo Pequenos Mestres, no ParkShoppingBarigüi, oferece atividades inspiradas em artistas e movimentos culturais.
Confira, a seguir, a agenda cultural desta quinta-feira (8):
Apresentações
UPA Que Pariu
O humorista e enfermeiro Diego Besou apresenta uma comédia que transforma o cotidiano das Unidades de Pronto Atendimento em situações humorísticas. O espetáculo mistura improviso, música, paródias e dança, contando com a participação da plateia e a presença da personagem Enfermeira Jussara.
Horário: às 20h;
Local: Teatro Regina Vogue;
Ingressos: venda via site DiskIngressos.
Concerto Orquestra Sinfônica do Paraná
A Orquestra Sinfônica do Paraná apresenta um programa dedicado à música erudita brasileira. O repertório da noite destaca composições de Heitor Villa-Lobos, Camargo Guarnieri e Alberto Nepomuceno.
Horário: às 20h30;
Local: Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto – Guairão (Rua Conselheiro Laurindo, 175 – Centro).
Ingressos: venda via DiskIngressos e na bilheteria do Teatro Guaíra.
Sonho de Uma Noite de Verão
A Trupe Ave Lola encena o clássico de William Shakespeare com direção de Ana Rosa Genari Tezza. A montagem traz trilha sonora original executada ao vivo pelos músicos Arthur Jaime e Breno Monte Serrat. As sessões contam com recursos de acessibilidade em Libras e audiodescrição.
Horário: às 20h;
Local: Auditório Salvador de Ferrante – Guairinha (Rua Conselheiro Laurindo, 175 – Centro).
Ingressos: venda via DiskIngressos e na bilheteria do teatro.
(IN) FLUXO
Inspirado na obra da escritora Hilda Hilst, o espetáculo aborda temas como desejo, envelhecimento, maternidade, sexualidade e violência. Com dramaturgia de Amanda Leal e Mayra Fernandes, e direção de Amanda Leal, Stela Fischer e Eduardo Ramos, a montagem deriva da pesquisa “Fluxo Floema”.
Horário: às 20h;
Local: Auditório Glauco Flores Sá de Brito – Miniauditório do Teatro Guaíra;
Entrada: gratuita, com distribuição de ingressos no local uma hora antes.
Feiras e exposições
Oficina Permanente de Poesia
Encontro dedicado à apreciação e criação poética, coordenado por Lilia Souza, integrante da Academia Paranaense da Poesia. A atividade é aberta a todas as faixas etárias.
Horário: das 18h às 19h45;
Local: Biblioteca Pública do Paraná (Coworking, 3.º andar);
Entrada: gratuita sem necessidade de inscrição prévia (capacidade para 30 pessoas).
Ocupação Artística “Vestir o Olhar”
A segunda edição da ocupação no Pátio Batel reúne obras de nove artistas sob curadoria de Ana Carolina Ralston.
Horário: durante o funcionamento do shopping;
Local: Átrio do Piso L1 do Pátio Batel;
Entrada: gratuita.
Lombada – Festival Literário da PUCPR
A oitava edição do festival literário reúne autores consagrados e novos talentos, oficinas práticas de escrita e artes, apresentações artísticas e feira de livros com descontos. Entre os destaques da programação estão encontros com Cristovão Tezza, homenageado com o Prêmio Machado de Assis da ABL, e Aline Bei, semifinalista do Prêmio Oceanos.
Horário: das 10h às 21h:
Local: Biblioteca Central da PUCPR;
Entrada: gratuita.
ExpoÍndia
Feira internacional no pavilhão do parque, reunindo gastronomia, artesanato e atrações culturais da Índia, Coreia do Sul e outros países. Local terá apresentações típicas e experiências.
Horário: das 14h às 22h. Até dia 12 de outubro;
Local: Parque Barigui;
Ingressos: venda pelo Sympla ou na bilheteria no local.
Pequenos Mestres
O ParkShoppingBarigüi promove circuito interativo para crianças de até 12 anos com estações inspiradas em artistas e movimentos culturais. A programação inclui oficinas de construção de pontes (estação Da Vinci), pintura em cavaletes (Van Gogh), modelagem em argila (Michelangelo), escuta em cabines musicais (Mozart), espaço imersivo (Jardim de Monet) e área sensorial para bebês de 0 a 3 anos (Bauhaus).
Data: Diariamente até 13 de outubro de 2026, das 12h às 20h (última turma às 19h30);
Local: piso L1 do ParkShoppingBarigüi;
Entrada: gratuita, com agendamento presencial no local.