Trânsito em Curitiba: quinta (8) tem início de nova rotatória e bloqueios em dois bairros

Os motoristas que circulam pela capital nesta quinta-feira (8) devem preparar rotas alternativas e prestar atenção redobrada ao volante. O avanço das intervenções urbanas traz um novo bloqueio total no bairro Portão para obras viárias, além de mudanças definitivas na preferencial e no sentido de ruas no Bairro Alto e no Jardim Social. A

o mesmo tempo, frentes de pavimentação, macrodrenagem e reparos emergenciais seguem impactando importantes corredores da cidade, além de obras já iniciadas do Novo Inter 2.

Novas intervenções no trânsito

No Portão, o cruzamento das ruas Tabajaras e Vital Brasil passa por interdição total a partir de hoje, com término previsto para esta sexta-feira (9). A medida é necessária para o avanço dos trabalhos do transporte coletivo na região e exige que condutores busquem vias paralelas para contornar o trecho.

No Bairro Alto, a Rua Jornalista Alceu Chichorro adota sentido único de circulação a partir das 11h de hoje, no trecho que vai da Rua Heitor Baggio Vidal em direção à Rua José de Oliveira Franco, demandando cautela à nova sinalização.

Já no Jardim Social, a intersecção entre a Avenida Presidente Washington Luiz e a Rua Manoel Correia de Freitas passou a funcionar como rotatória de forma permanente. A mudança estabelece preferência de passagem para os veículos que já estão circulando no anel viário, exigindo redução de velocidade de quem se aproxima do local.

Bloqueios e obras em andamento na capital

Na Avenida Sete de Setembro, no Centro, a via lenta no sentido Praça do Japão (entre a Avenida Marechal Floriano Peixoto e a Rua Desembargador Westphalen) segue bloqueada para serviços de concretagem do BRT, com previsão de término em 10 de outubro. O desvio é indicado pelas ruas Marechal Floriano Peixoto, André de Barros, João Negrão e Avenida Visconde de Guarapuava.

No Campina do Siqueira, a Alameda Doutor Carlos de Carvalho permanece com interdição diária das 9h às 16h30, entre as ruas Lourenço Gbur e Abrão Lerner, para obras de macrodrenagem agendadas até o dia 15.

No Santa Quitéria, a Avenida Presidente Arthur da Silva Bernardes continua totalmente bloqueada entre as ruas Professor Ulisses Vieira e Bocaiúva devido aos trabalhos de pavimentação. A intervenção iniciou em 30/09 com duração estimada em 45 dias.

No Tatuquara, a Rua Alberto Cominese segue sob interdição total na região da ponte devido à construção de galeria celular para conter erosão. A obra começou em 06/10 com prazo previsto de 45 dias.

No Capão Raso, a Rua Professor João Mazzarotto mantém bloqueios parciais entre as ruas Tenente Afonso Miguel Ribeiro Cubas e Delegado Naby Paraná, das 7h às 17h. A operação com afunilamento de pista deve continuar até o fim de outubro.

Na região do Boa Vista, a pista lenta da Avenida Paraná (sentido Santa Cândida) segue bloqueada da Rua Estados Unidos até a Rua Desembargador Aurélio Feijó para execução de meio-fio e escavações, com desvio direcionado para a Rua Estados Unidos.

Serviços de pavimentação e reciclagem nos bairros

No Bairro Alto, um conjunto de vias passa por obras de reciclagem do asfalto com interdição de uma faixa de rolamento e tráfego em meia pista. Os trabalhos têm previsão de conclusão na próxima semana e atingem as ruas das Seringueiras, dos Coqueiros, Maracatiara, Jarana e Araçalina (entre a Avenida Copaíba e o fim das vias), além da Rua Guaramirim (entre a Rua Ingabaú e o final da via).

No Abranches, a reciclagem de pavimento na Rua Doutor Rubem Fleury da Rocha (entre a Rua Mateus Leme e o fim da via) teve início em 29/09 com duração total prevista de três semanas, mantendo o trânsito em regime de compartilhamento com maquinário.

No São Lourenço, as obras de recuperação asfáltica iniciadas em 29/09 seguem nas ruas Jacob Biron (entre a Avenida Anita Garibaldi e a Rua Alberto Wierbiski) e Alberto Wierbiski (entre a Rua Alberto Erthal e o fim da via), com prazo estimado de duas semanas.

Na Barreirinha, continuam os serviços de reciclagem nas ruas Sêneca (entre Guilherme Butler e Matias Camienski), Matias Camienski (entre Sêneca e Averrões) e Averrões (entre Matias Camienski e Guilherme Butler), exigindo atenção de condutores e pedestres à movimentação de equipes na pista.

Mudanças permanentes de sentido de circulação

No São Lourenço, o cruzamento das ruas Francisco Krainski e José Brusamolin teve sua geometria alterada com a implantação de uma rotatória permanente e definição de preferencial no local.

No Portão, o trecho da Avenida Presidente Arthur Bernardes situado entre as ruas Tabajaras e Tamoios passa a operar em sentido único de circulação de forma definitiva desde o dia 1º/10.