O que fazer em Curitiba? Quarta (14) tem metal com violoncelos, teatro e humor

Curitiba tem uma programação cultural variada nesta quarta-feira (14), com shows, teatro, humor e atividades gratuitas. Entre os destaques estão a apresentação dos finlandeses do Apocalyptica, que levam clássicos do metal ao som de violoncelos, e o espetáculo Beth 80 – Pelo Olhar de Lu Carvalho. A agenda também inclui a peça Medeias e o show de humor O Riso Também é uma Prece, com Léo Ritter.

Para quem prefere feiras, exposições e outras atividades culturais, a programação reúne um debate sobre moda e construção de marcas com André Carvalhal e Priscila Monteiro, além de sessões gratuitas de cinema na Biblioteca Pública do Paraná.

Confira, a seguir, os horários e locais das atrações desta quarta-feira:

Shows e apresentações

Beth 80 – Pelo Olhar de Lu Carvalho

A cantora e compositora Lu Carvalho interpreta canções que marcaram a trajetória de Beth Carvalho e compartilha memórias da convivência familiar com a tia e madrinha, uma das grandes referências do samba brasileiro.

Horário: às 20h;

Local: CAIXA Cultural Curitiba (Rua Conselheiro Laurindo, 280, Centro);

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), à venda na bilheteria física e digital.

Apocalyptica

Os finlandeses que revolucionaram o metal sinfônico se apresentam tocando clássicos com violoncelos.

Horário: às 19h;

Local: Tork n’ Roll;

Ingressos: venda via Shotgun Live.

O Riso Também é uma Prece

Espetáculo de humor que mostra como a espiritualidade pode estar presente nas situações mais comuns do dia a dia. Léo Ritter transforma experiências vividas dentro do universo espírita em histórias capazes de provocar reflexões.

Horário: às 21h;

Local: Curitiba Comedy Club (Av. Manoel Ribas, 6121);

Ingressos: venda via StandApp.

Medeias

A Sim Companhia de Teatro estreia temporada gratuita com direção de Vanessa Corina, montagem que atravessa mito e memória para questionar a história recontada por diferentes vozes femininas.

Horário: às 20h;

Local: Teatro José Maria Santos;

Entrada: gratuita com retirada de ingressos a partir de uma hora antes do espetáculo.

Feiras e exposições

André Carvalhal e Priscila Monteiro debatem arte e construção de marcas

O escritor André Carvalhal e a jornalista Priscila Monteiro conversam no último talk da ocupação artística Vestir o Olhar, seguido pelo lançamento e sessão de autógrafos do livro “Moda e Vida: Como Dar Vida à Moda”.

Horário: às 19h (talk) e às 20h (lançamento);

Local: Átrio do Piso L1 do Pátio Batel (Av. do Batel, 1868);

Entrada: gratuita com inscrição pelo aplicativo do Pátio Batel (programa Singular).

Cineclube de Terror

Exibição gratuita do filme “Raquel 1:1” (2022) na Seção Infantil e de “Matilda” com distribuição gratuita de pipoca no Cine Pipoca.

Horário: às 17h (Cineclube de Terror) e às 15h (Cine Pipoca);

Local: Biblioteca Pública do Paraná (Rua Cândido Lopes, 133);

Entrada: gratuita.