Trânsito em Curitiba: quarta (14) tem bloqueio total no acesso ao Parque Náutico

Motoristas e pedestres que circulam pela capital nesta quarta-feira (14) enfrentam novas interdições de peso, com destaque para o bloqueio total na via de acesso ao Parque Náutico e a continuidade das frentes de infraestrutura do Novo Inter 2, que exigem desvios e atenção redobrada no tráfego urbano.

Confira, a seguir, as principais alterações no trânsito em Curitiba:

Obras

Ampliação de galeria pluvial na Rua Pastor David Koop

Localizada no Boqueirão, a via apresenta bloqueio parcial das 9h às 17h para obras de ampliação da rede de águas pluviais, com trânsito compartilhado com maquinário e operários, tendo duração prevista de cerca de uma semana e início em 13 de outubro.

Obras de drenagem na Rua Toni Buso

Situada no Parolin, entre a Avenida Presidente Kennedy e o fim da via, a rua registra bloqueio parcial das 9h às 16h30 para ampliação da rede de galeria de águas pluviais, exigindo cautela na circulação, com duração estimada de cerca de duas semanas e início em 13 de outubro.

Bloqueio na Avenida Marechal Floriano Peixoto

No Boqueirão, a via de acesso ao Parque Náutico registra bloqueio total a partir das 8h para a realização de obras de drenagem e implantação de travessia entre lagoas, exigindo que motoristas busquem rotas alternativas e fiquem atentos à sinalização, com duração prevista de cerca de uma semana.

Obras de drenagem na Rua Mariano Augusto da Luz

Localizada no Uberaba, entre as ruas Abóbora e Delourdes Loiola de Paula, a via possui interdição total para serviços de drenagem, com acesso local permitido exclusivamente para moradores da região, tendo duração prevista de cerca de três dias e início em 13 de outubro.

Bloqueios

Interdição na Avenida Paraná

Localizada no Boa Vista, na pista lenta no sentido Santa Cândida, entre as ruas Estados Unidos e Desembargador Aurélio Feijó, há bloqueio total para o andamento de obras de requalificação de calçadas no entorno da estação-tubo Holanda, com desvio indicado feito pela Avenida Estados Unidos e pela Rua Canadá, duração prevista de uma semana e início em 13 de outubro.

Interdições do Novo Inter 2 no Portão

No cruzamento das ruas Pedro Collere e Vital Brasil, o trânsito na interseção opera no sistema pare e siga, com circulação alternada para dar continuidade às intervenções estruturais da região, com duração prevista para os dias 15 e 16 de outubro.

Transporte Coletivo

Desvio na canaleta da Avenida República Argentina

Situada no Portão, entre as ruas Carlos Dietzsch e Sylvio Zeny/Arion Niepce da Silva, a canaleta exclusiva encontra-se bloqueada para as obras do Novo Inter 2, obrigando os ônibus a trafegarem temporariamente pela pista lenta mista e gerando retenção no tráfego local, com duração prevista de 90 dias.

Mudanças de Sentido

Novo sentido único na Rua Roberto Dala Barba

Localizada no Sítio Cercado, no trecho da Rua Ana Maria Foggiatto Roda em direção à Rua Julia Fecci Mello, a via passa a operar em sentido único de circulação, exigindo atenção dos motoristas à nova sinalização implantada, com alteração de caráter permanente em vigor desde 13 de outubro.