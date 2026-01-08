Curitiba celebra aniversário de David Bowie com festa especial

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

David Bowie faria aniversário nesta quinta-feira (08/1). E uma data tão simbólica não poderia passar em branco: pede cor, festa e música. A celebração acontece no próximo dia 10 e chega à sua quarta edição no The Bowie, bar que virou espaço cultural em Curitiba, criado em homenagem ao camaleão do rock.

Já consolidado no calendário cultural da cidade, o evento vai além da celebração musical e reúne fãs, músicos, DJs e diferentes linguagens artísticas em torno da obra e da postura criativa de um artista que transformou para sempre a relação entre música, imagem e performance.

Bowie nasceu em 08 de janeiro de 1947, em Londres, curiosamente no mesmo dia em que nasceu Elvis Presley, outro ícone responsável por transformar a música e o comportamento de gerações. A coincidência sempre rendeu comparações simbólicas entre dois artistas que romperam padrões estéticos, sonoros e culturais.

A conexão entre Bowie e Curitiba é direta. A cidade sempre manteve uma cena alternativa vibrante, especialmente entre os anos 1980 e 2000, com forte presença das vertentes gótica, pós-punk e new wave. Referência fundamental para o rock alternativo, o glam, o dark e o new romantic, Bowie se tornou um verdadeiro guia de liberdade estética e performática para artistas curitibanos, influência que segue viva até hoje.

Shows, comidinhas, flash tattoo, feira de vinil e mais: a festa é completa

A quarta edição do “David Birthday” acontece no The Bowie, e reforça a proposta intimista do bar, baseada na troca direta entre artista, música e audiência, criando o ambiente de celebração, sempre.

A programação dessa edição inclui shows das bandas Anacrônica e Spiders from Bars, esta última criada em homenagem ao artista britânico e comandada pelo músico curitibano Cláudio Pimentel, nome relevante da cena local.

Além de música boa, o evento conta com feira de vinil da Huevo Discos — já referência nas festas do Bowie —, roupas, acessórios e muita curadoria rock com Lucinha do Céu, flash tattoo com Felipe Metano, promoção especial de chope pilsen a R$ 8 até às 20h e um cardápio pensado para longas horas de botecagem.

Entre as comidinhas estão porções generosas de batata-frita, sanduíches temáticos que já viraram marca registrada da casa — como o Quarter Bowie e o Salad Bowie – todas com opções vegetarianas.

“Mais do que uma homenagem, David Birthday se consolida como um ponto de encontro entre gerações, estilos e expressões artísticas. Um reflexo do legado de David Bowie que nós temos orgulho de manter vivo”, diz Nikolas Quadros, um dos sócios do bar.

Curiosidades sobre David Bowie

Este mês de janeiro é especialmente simbólico para o legado de David Bowie: os 79 anos de seu nascimento, uma década de sua partida (que foi no dia 10 de janeiro mesmo) e os 50 anos de Station to Station, álbum lançado em 1976 que redefiniu os rumos da música mundial.

Station to Station marca uma transição sonora e estética importante. Entre o soul europeu de Young Americans e a fase experimental da chamada “Trilogia de Berlim”.

Curitiba foi uma das cidades que mais ouviu David Bowie entre 2023 e 2024, segundo dados divulgados à época pela plataforma de streaming Deezer. Atualmente, a plataforma não produz mais esse tipo de análise por cidade.

A presença de Bowie na cultura atravessa o tempo: nesta semana, os criadores da série Stranger Things explicaram por que ‘Heroes’ foi escolhida para encerrar o último episódio da produção. “Percebemos logo que era a canção certa”, explicou Ross Duffer, produtor da série. “De certa forma, é um hino da série. Usar a versão original de Bowie, na conclusão, fazia sentido.”

Serviço

4º David Birthday

Local: The Bowie @thebowie.cwb

Rua Marechal Deodoro 2500

Dia: 10/01/2026

Horário: o bar abre as 14h, a primeira banda começa a tocar as 21h