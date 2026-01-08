Oficina de Música de Curitiba abre com homenagem a Hermeto Pascoal

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A 43ª Oficina de Música de Curitiba teve início na noite de quarta-feira (7/1) com um concerto de abertura no Grande Auditório do Teatro Guaíra. O evento homenageou o multi-instrumentista Hermeto Pascoal, ex-morador de Curitiba, com apresentações da Orquestra de Câmara de Curitiba e músicos que acompanharam Hermeto ao longo de décadas.

A programação da Oficina, que segue até 18 de janeiro, conta com 150 atrações, sendo mais de 120 gratuitas. O evento reúne alunos e professores de música de todo o país, oferecendo mais de 400 aulas para cerca de 2 mil estudantes.

Destaques da abertura incluíram apresentações das pianistas Érika Ribeiro e Maria Teresa Madeira, além da estreia de Marília Vargas na coordenação artística da área de música antiga. A parte de MPB, coordenada por João Egashira, trará nomes como Francis Hime, MPB4 e Demônios da Garoa.

Os ingressos para os eventos pagos estão disponíveis a partir de R$ 20 no Disk Ingressos. A programação completa pode ser consultada no Guia Curitiba. O evento é realizado pelo Instituto Curitiba de Arte e Cultura, Fundação Cultural de Curitiba e Prefeitura de Curitiba, com diversos apoiadores e patrocinadores.