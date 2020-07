O Conservatório de Música Popular Brasileira (MPB) vai abrir nesta quarta-feira (8), as inscrições para 21 cursos. O prazo de inscrição vai até 28 de julho e devem ser realizadas no site www.conservatoriodempb.com.br. As aulas começam em 17 de agosto. Todas as aulas serão online por conta da pandemia do coronavírus.

Os cursos são pagos e distribuídos em quatro modalidades: canto, instrumentos (acordeom, bandolim, bateria, canto popular, cavaquinho, clarinete, flauta transversal, guitarra, percussão, piano, saxofone, trombone, trompete, violão, viola caipira e violão 7 cordas), teoria (Leitura e Estruturação Musical/LEM, harmonia funcional, história da MPB e composição e arranjo instrumental em MPB) e para crianças (bateria, violão e piano).

Para a primeira fase, o candidato deverá consultar o edital e preencher a ficha de inscrição. O procedimento é grátis. A lista de selecionados será publicada em 31 de julho. Os selecionados serão submetidos a um teste de nivelamento, também on-line, entre os dias 3 e 5 de agosto. A lista com os aprovados estará disponível em 7 de agosto. As matrículas deverão ser feitas entre 10 e 14 de agosto. Cada candidato poderá se inscrever em mais de um curso.

Serviço: Conservatório de MPB – admissão de novos alunos

Inscrições: 8 a 28 de julho pelo site www.conservatoriodempb.com.br, grátis

Valores:

Cursos de instrumentos ou canto (aulas em grupo) – 5 x R$ 120

Curso de clarinete (aulas em dupla) – 5 x R$ 160

Disciplinas teóricas (aulas em grupo) – 5 x R$ 50

Informações: secretariacmpb@curitiba.pr.gov.br

Informações pedagógicas: marielopes@curitiba.pr.gov.br

Início das aulas – 17/8

Cursos ofertados (todos on-line)

A partir de 13 anos completos: acordeom, bandolim, bateria, canto popular, cavaquinho, clarinete, flauta transversal, guitarra, percussão, piano, saxofone, trombone, trompete, violão, violão 7 cordas e viola caipira. Carga horária: 16 aulas de 1h.

Composição e arranjo instrumental em MPB, LEM (Linguagem e Estruturação Musical), harmonia funcional e história da MPB. Carga horária: 16 aulas de 2h.

Crianças e 7 a 12 anos: bateria, piano e violão. Carga horária: 16 aulas de 1h.

