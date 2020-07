Que tal aproveitar o tempo ocioso para aprender algo novo? As novas medidas restritivas impostas por um decreto do Governo do Paraná para combate à pandemia do coronavírus forçou o fechamento de várias atividades consideradas não essenciais. Pode ser uma oportunidade para aprender algo novo enquanto aguarda o retorno à sua normalidade.

A Universidade Norte do Paraná (Unopar) de Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, está com inscrições abertas para 15 minicursos online e gratuitos. Os cursos serão de 7 e 10 de julho. Para participar, é preciso fazer a inscrição no site da instituição.

>>> Clique aqui para fazer sua inscrição

💡 Saúde mental em tempo de pandemia. – Como fica?

💡 A Necessidade do desenvolvimento das Soft Skills nas empresas.

💡 O mínimo que você precisa saber sobre PCDA.

💡 Elétrica Residencial Básica: O mínimo que você precisa saber sobre instalações elétricas.

💡 Desenvolvendo aplicações com a plataforma Arduíno utilizando o simulador TinkerCad.

💡 Desvendando o concreto!

💡 Racismo: e eu com isso?

💡 A importância da compilação de informações no processo de tomada de decisões.

💡 Conciliar é legal? Vamos conversar sobre divórcio, alimentos e guarda?

💡 Direito do Trabalho em tempos de pandemia de Covid-19.

💡 Administração e financeiro: ferramentas que fazem o sucesso em sua vida profissional.

💡 Uso prático de drone na agricultura

💡 Viabilidade de sementes através do teste tetrazólio.

💡 A Ciência do Calor e do Frio na Engenharia Mecânica

💡 Administração e capital de giro: diferenciais em tempos de crise.

💡 Desmistificando a NR-31.

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?