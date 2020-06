Depois de quase três meses com a nova rotina que a pandemia do novo coronavírus trouxe às famílias, há quem já não tenha ideias suficientes para divertir as crianças e nem mesmo para se entreter. Há ainda toda a questão do home office e das aulas online que estão fazendo com que todo mundo tenha de se achar meios para conseguir resolver o máximo possível de todas as questões que aparecem no dia a dia. E nem sempre dá.

Por isso, é inevitável que tenhamos prejuízos em algumas áreas. E o desenvolvimento das crianças será uma delas. Não que seja culpa dos pais que não conseguem ajudar em todas as tarefas e dar a atenção que os filhos precisam durante o dia, e nem mesmo das escolas que também se viram em um mundo novo a ser explorado com as aulas à distância. Até mesmo a criança mais estimulada durante esse período de quarentena, sofrerá alguma consequência.

Os impactos da pandemia no desenvolvimento das crianças foi o tema da live entre o Sempre Família e a especialista em desenvolvimento infantil, Haline Galbier. Confira as dicas que a Haline trouxe para minimizar os efeitos dessa mudança de rotina na vida dos pequenos.

