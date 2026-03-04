Comida di Buteco 2026 confirma data em Curitiba e apresenta tema inédito

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Está confirmada a 11ª edição do Comida di Buteco em Curitiba. O maior concurso de bares do Brasil reunirá mais de 40 butecos em Curitiba e Região Metropolitana durante o período de 10 de abril a 03 de maio. Em 2026 o tema do concurso será diferenciado: verduras.

“Essa é a primeira vez que trazemos essa temática, e estamos ansiosos para saber o que vem por aí. A gente sabe que tradicionalmente os butecos têm petiscos que remetem à carne, fritura, e a gente ama isso. Mas queremos explorar o dia a dia do brasileiro, que também é recheado de verduras, saladas, enfim. Estamos ansiosos pra ver como os bares vão se virar”, conta o organizador do Comida di Buteco, Filipe Pereira.

Durante o concurso, o público pode comparecer aos bares participantes e avaliar alguns quesitos:

petisco concorrente – que contempla 70% da nota

qualidade do atendimento

higiene do local

temperatura da bebida

Além do público, um grupo ‘secreto’ de jurados também avalia os bares. O peso dos votos entre público geral e jurados é de 50%.

“A gente é o único concurso que elege o vencedor com votação presencial, porque buteco é prática. E nosso objetivo não é avaliar um prato apenas, mas também valorizar pontos que são muito importantes para quem gosta de um bom bar”, explica Filipe. Cada critério é avaliado com nota de 1 a 10, sendo possível votar apenas uma vez em cada bar. A avaliação é qualitativa e não quantitativa.

Vencedor do Comida di Buteco de 2025

O concurso é conhecido por movimentar a cidade e, sobretudo, por trazer aos bares participantes visibilidade. É o caso, por exemplo, do vencedor da edição de 2025, o Bar do Cláudio, que apresentou o petisco Porkpinion: um quibe de carne suína recheado com pinhão e pernil desfiado, servido com molhos de mostarda com requeijão, mel e geleia de pimenta.

O buteco conquistou o primeiro lugar no segundo ano de participação e viu a própria história se transformar durante as duas edições.

“O Comida di Buteco mudou a nossa vida. Ajudou com a clientela e também temos aprendido muito com as pessoas que passaram a frequentar o nosso bar. Foi um grande presente para nós. Até hoje, muita gente procura o nosso petisco. Tem clientes que vêm de fora só para experimentar o prato e tivemos que aumentar nossa equipe e espaço para atender a demanda. É muito gratificante”, conta Mari, que toca o bar com o marido Claudemir e os filhos. Eles participarão novamente da edição 2026.

Como funciona a etapa nacional

Após a apuração local, realizada por um instituto de pesquisa, o vencedor de cada cidade participante disputa a etapa nacional. Nessa fase, um júri especializado percorre o país para avaliar os campeões regionais e eleger o melhor buteco do Brasil.

Sobre o Comida di Buteco

Criado em Belo Horizonte, Minas Gerais, em 2000, o concurso está presente em 45 cidades do Brasil e conta com cerca de 1.100 bares participantes. O evento tem como missão transformar a vida dos butecos, fomentar a cultura butequeira e fortalecer a tradição gastronômica brasileira.