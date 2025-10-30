Com estreia apocalíptica, Djanho! inicia programação para “tacar o terror” em Curitiba

Na noite desta quarta-feira (29/10), a estreia do longa-metragem “Ogiva – O Mundo Não é Mais Nosso” marcou a abertura do DJANHO!, a Mostra Internacional e Interbairros de Cinema Fantástico de Curitiba. Com pouco mais de 1h30 de duração, o filme abriu o festival com uma sessão esgotada — a primeira na história do evento — e deu o tom do que promete ser uma edição que vai, literalmente, “tacar o terror” na cidade.

Acompanhado da irreverente CapiDjanha, mascote oficial do evento, o cineasta e criador do festival, Paulo Biscaia Filho, deu início à programação no Cine Passeio. Com bom humor e clima de celebração, Biscaia saudou o público e revelou que a escolha do filme de abertura foi simbólica: “Ogiva” representa perfeitamente o espírito do festival e o que ele chama de um verdadeiro “piá do djanho”.

Dirigido por Cadu Rosenfeld, o longa transporta o público para um mundo futurista pós-apocalíptico, devastado por ogivas nucleares lançadas para eliminar criaturas alienígenas que invadiram a Terra. Nos primeiros minutos, ao exibir imagens de governantes de potenciais mundiais e de flashes de uma Terceira Guerra Mundial, já escancara: parte da culpa é nossa.

A protagonista, Pilar (Sara Antunes), atravessa esse cenário desolado em modo automático após perder a filha. Baseado no quadrinho homônimo da editora Pipoca & Nanquim, o filme mistura ficção científica, suspense e horror em uma narrativa dividida em quatro partes e um epílogo.

Passando pelo drama, pela ação e pelo suspense do tipo de roer as unhas, o distopia trata também de temas não tão distópicos assim, como o fanatismo religioso infundado. A surpresa é a qualidade do visual e do design das criaturas, que remetem a uma mistura dos clássicos “Alien” (1979, Ridley Scott) e “Independence Day” (1996, Roland Emmerich).

Foto: Julia Moreira/Tribuna do Paraná

O visual merece ser celebrado, já que a produção se destaca por sua trajetória independente: foi uma das maiores campanhas de financiamento coletivo do cinema brasileiro, arrecadando R$ 540 mil com o apoio de mais de 4 mil colaboradores.

O que esperar dos próximos dias?

A estreia deixou expectativas para surpresas agradáveis nos próximos dias de festival, especialmente para o longa-metragem “da casa”, que estreia neste domingo (2/11), às 17h, no Cine Passeio.

O curitibano “Aloha, Malandro”, dirigido por Evandro Scorsin, mistura humor ácido e violência cotidiana para contar a história de Jairo, um homem falido que sonha com uma vida tranquila no Havaí, mas acaba se enredando em um assalto, um romance improvável e uma sequência de crimes acidentais. Mais um autêntico “piá do djanho” perdido entre o caos e o acaso.

Entre as produções paranaenses, o festival também exibe uma safra vigorosa de curtas, como “Tente Sua Sorte”, de Guenia Lemos, estrelado por Caroline Roehrig (recém-premiada como Melhor Atriz no Los Angeles Brazilian Film Festival); “Ecos do Passado”, de Ales de Lara; e “A Modelo”, de Luiz H. Costa, livremente inspirado em H.P. Lovecraft. Essas produções, ao lado de obras estudantis e independentes, consolidam o Djanho! como uma das principais vitrines do cinema de gênero produzido no Paraná.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉