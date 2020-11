Inaugurado oficialmente no última quarta-feira (25), a decoração de Natal do Palácio Avenida segue disponível para que os curitibanos e visitantes façam fotos da atração de natal mais famosa de Curitiba até o dia 6 de janeiro. Neste ano, porém, por causa da pandemia de coronavírus, a apresentação de natal será única e de forma online. Será no dia 19 de dezembro, às 20h15.

publicidade

Segundo a organização do espetáculo, neste ano o edifício ganhou um “30” enorme, em comemoração aos 30 anos de espetáculo, e um Papai Noel gigante no topo do prédio, lembrança dos primeiros anos do evento.

“A Grande História de Natal”, tema da apresentação única e online deste ano, conta com a cantoras Zizi e Luiza Possi. Gravado previamente, ele será transmitido no dia 19/12, às 20h15, no site do Natal do Palácio Avenida. Zizi e Luiza irão apresentar músicas que já fizeram parte dos antigos repertórios do Natal, acompanhadas por uma orquestra de cordas e sopros de músicos de Curitiba.

A tradicional participação das crianças neste ano também será diferente. Por causa dos protocolos de prevenção ao coronavírus, as crianças estão recebendo aulas de educação musical por videoconferência e não terão nenhuma atividade de forma presencial. Porém, foi feita uma captação em vídeo das aulas, nas instituições de acolhimento, e o público terá acesso a esse conteúdo na plataforma do Natal do Palácio Avenida.

Serviço

O que: Tributo ao Natal do Bradesco

Quando: 19 de dezembro

Horário: 20h15

Onde: site do Palácio Avenida e no YouTube do Bradesco

Acessibilidade: tradução em Libras e audiodescrição

Juntos podemos fazer mais. Esse conteúdo foi produzido da forma como a Tribuna sempre pensou, colocando as pessoas em primeiro lugar. Neste cenário de pandemia, estamos ainda mais comprometidos em trazer informação útil e histórias positivas para a sociedade. Você pode fazer parte essa missão apoiando o nosso jornal com uma doação de qualquer valor.