Colombo sedia grande evento de cultura e religião afro-brasileira

Colombo, na região metropolitana de Curitiba, vai sediar no dia 4 de julho a Noite de Zé Pelintra & Maria Navalha, um encontro cultural, religioso e social de cultura afro-brasileira.

O encontro surge como movimento de união entre as religiões de matriz africana e promovendo convivência harmoniosa entre diferentes crenças.

O evento vai contar com o lançamento do livro “Sair da Favela Não é Deixar de Ser Favelado”, que conta histórias das favelas desde a sua formação e trazendo reflexões sobre identidade, pertencimento e valorização.

Noite de Zé Pelintra & Maria Navalha também vai celebrar os 50 anos de vida religiosa do Babalorixá Jorge Kibanazambi, que tem atuado para fortalecer a cultura afro-brasileira e o cuidado com comunidades periféricas e de terreiro.

Arrecadação social

Além do caráter cultural e religioso, o evento tem como objetivo arrecadar recurso para a Festas das Crianças, prevista para o dia 12 de outubro, na comunidade Ana Terra, em Colombo. O projeto quer atender aproximadamente 750 pessoas, entre crianças, adolescentes e adultos da comunidade.

A programação incluirá trem da alegria, palhaços e recreadores, brincadeiras e atividades lúdicas, ações sociais, distribuição de brinquedos, cachorro-quente, algodão doce, alimentação e outras atividades recreativas.

Serviço

Noite de Zé Pelintra & Maria Navalha

Data: 04 de julho

Local: Mansão Garth, Rua Pedro Ossoski, 31 – Santa Gema/Guarujá – Colombo