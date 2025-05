Claudia Raia fala da sua nova peça no Guaíra, “grito de liberdade”

Cenas da Menopausa, comédia musical interpretada por Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello, chega a Curitiba para uma curta temporada no Teatro Guaíra, nos dias 06, 07, 08 de junho.

A atriz global, que foi mãe recentemente aos 55 anos, vive as personagens principais da peça que retrata situações vividas no chamado “segundo ato” da vida. São cenas curtas e números com paródias musicais com personagens divertidas, honestas e dramáticas.

+ Leia mais Freiras do Paraná viralizam com beatbox e dança em programa de TV; assista

As cenas do espetáculo refletem as inquietações da fase tão delicada para as mulheres, com angústias, sonhos e desejos que são impactados pela maturidade e pela incontornável menopausa.

Claudia Raia conversou com a reportagem da Tribuna do Paraná e contou como tem sido atuar na peça, que trata de um tema ainda cheio de tabus. Confira a seguir:

Claudia, você acaba de viver uma experiência poderosa: foi mãe aos 55 anos. Agora estreia uma peça sobre a menopausa, um tema muitas vezes cercado de tabus. Como essas vivências se cruzam na sua vida e influenciam sua arte nesse momento?

Claudia Raia: Ser mãe aos 55 anos foi uma experiência absolutamente transformadora. Até os médicos ficaram sem palavras. Tive uma gravidez plena, amamentei, tive leite. Foi um renascimento e uma descoberta de vitalidade. Depois do parto, voltei com tudo para a menopausa, com todos os sintomas reativados. E tudo isso virou combustível para Cenas da Menopausa, que nasceu desse lugar. Não é só uma peça. É um grito de liberdade, um ato de coragem, uma conversa franca sobre o corpo da mulher, sobre a maturidade, sobre atravessar essa fase da menopausa e chegar do outro lado amparada, fazendo um tratamento que melhore sua qualidade de vida, e descobrir que a vida apenas segue para o segundo ato. E que podemos esperar potência desta fase! A arte me permite transformar todas estas vivências em um roteiro para despertar conversas, conexões, identificação, acolhimento, reconhecimento.

Você interpreta várias personagens na peça Cenas da Menopausa, todas mulheres vivas, cheias de humor e também de contradições. Como foi o processo de criação dessas personagens? Tem algo da Claudia em cada uma delas?

Claudia Raia: Tem tudo de mim nelas! Cada personagem nasceu da escuta, da observação e também da minha própria história. E da Anna Toledo, que escreveu o texto enquanto também vivia a menopausa. Durante os ensaios, senti muitos dos sintomas voltarem com força total — foi como reviver tudo. E isso trouxe uma entrega muito real. As personagens são humanas, cheias de humor, mas também de dores, dúvidas, incompreensões. Então, como esse assunto da menopausa é muito nevrálgico, trazemos o humor para falar sobre este tabu com leveza. A peça permite rir e refletir, porque cada uma dessas mulheres carrega a potência de uma fase da vida que foi historicamente silenciada. Hoje, com 50 anos, uma mulher pode ser CEO, atleta, mãe, tudo ao mesmo tempo. E isso assusta, porque esta nova mulher não está nos livros. E como já falei, no final da peça temos uma troca com o público, peça, eu me dispo das personagens e falo como Claudia, me vulnerabilizo, e conto a minha história.

A peça é também uma forma de quebrar o silêncio sobre o climatério, um tema que ainda é pouco tratado. Como tem sido a resposta do público feminino nos bate-papos após o espetáculo? Rola identificação, desabafo, emoção?

Claudia Raia: Tem sido uma catarse. As pessoas querem falar, querem tirar o esparadrapo da boca! As mulheres descobrem lá que estão na menopausa. É uma coisa impressionante. Elas choram, riem, desabafam… É um espaço de escuta verdadeira. E não são só mulheres, viu? Muitos homens participam também, querendo entender e apoiar suas mulheres. Jovens que finalmente entendem que a mãe não está ficando maluca e desmemoriada, mas passando por uma transição. Então tem sido surpreendente esse retorno do público, a troca tem sido transformadora.

Você tem uma relação forte com Curitiba, já passou por palcos importantes da cidade. O que representa voltar agora com Cenas da Menopausa, depois do sucesso em Portugal, e o que o público curitibano pode esperar da peça no Guaíra?

Claudia Raia: Voltar a Curitiba é sempre uma alegria imensa. O público curitibano é atento, sensível e muito generoso e gosta de teatro. Depois da temporada que tivemos em Portugal, que foi um sucesso absurdo, com mais de 80 mil espectadores em apenas dois meses e meio de turnê, trazer Cenas da Menopausa para o palco do Guaíra é quase simbólico pra mim. É um prazer atuar em um teatro do porte do Guaíra que é referência e completa 150 anos! Então, podem esperar emoção, humor, verdade. Vai ser uma noite para rir, refletir e, acima de tudo, se reconhecer no palco. Essa peça é mais do que uma comédia, é um serviço público. E eu garanto: o Guaíra vai vibrar com essa história que é de todas nós.

SERVIÇO

Cenas da Menopausa

Classificação: 14 anos

Duração: 90 minutos

Temporada: 06, 07 e 08 de junho de 2025, sexta e sábado, 21h; e domingo, 18h

Local: Teatro Guaíra (R. XV de Novembro, 971 – Centro, Curitiba)

Ingressos

De R$ 25,00 a R$ 250,00

Obs.: Confira legislação vigente para meia-entrada