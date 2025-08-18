Circuito especial de jazz traz estrelas à Ópera de Arame

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O calendário cultural da cidade acaba de ganhar um reforço de peso com o Circuito Primavera de Jazz, que chega para integrar oficialmente a programação do consagrado Curitiba Jazz Sessions.

O projeto traz um formato diferente, concentrando as apresentações entre agosto e setembro em um dos cartões-postais mais icônicos da cidade: a Ópera de Arame. Serão quatro shows de nomes que são praticamente a nata do jazz contemporâneo mundial – Pat Metheny, Kamasi Washington, Thundercat e Snarky Puppy.

A estreia acontece já no próximo domingo (24), com o astro Thundercat abrindo os trabalhos.

Vale lembrar que o Curitiba Jazz Sessions não é novato na cena cultural da cidade. Lançado em 2023, o projeto já trouxe artistas do calibre de Alfa Mist, FKJ e Hermanos Gutierrez, se consolidando como uma das plataformas mais importantes de música instrumental do país. Agora, o projeto dá um passo além e celebra a transição das estações com encontros sonoros que prometem ficar na memória.

Depois de Thundercat no dia 24 de agosto, a programação segue com Pat Metheny no dia 28 – um verdadeiro mestre da guitarra que dispensa apresentações. Em setembro, é a vez de Kamasi Washington no dia 03, com seu saxofone que revolucionou a cena do jazz moderno, e o encerramento fica por conta do coletivo Snarky Puppy, no dia 14 de setembro. Todos os shows começam às 19h, um horário bem bacana para aproveitar o final de domingo.

“Mais do que uma série de shows, o Circuito propõe expandir os horizontes culturais da cidade, fomentar a economia criativa e reafirmar Curitiba no mapa global da música instrumental”, afirma Patrik Cornelsen, diretor da Planeta Brasil Entretenimento, ao lado da Goat Entertainment na produção do evento.

Patrocinado pela Blue Moon, o Circuito escolheu como palco a Ópera de Arame, que além de ser um símbolo arquitetônico e cultural da cidade, carrega uma dimensão super simbólica: abrir as portas de um dos maiores ícones da cultura local para artistas que são referência global em inovação e excelência musical. “Queremos proporcionar uma experiência imersiva para o público, reunindo grandes nomes que representam a diversidade e a potência da música instrumental contemporânea”, celebra Patrik.

O circuito vai além dos shows. Há um compromisso com a formação profissional e a democratização do acesso à cultura, através de oficinas gratuitas voltadas à produção cultural e artística. “Eventos como esse movimentam o ecossistema criativo local, inspiram novas gerações de artistas e reforçam a relevância de Curitiba como polo cultural brasileiro”, conclui Lucas Rodrigues, diretor da Goat Entertainment.

CIRCUITO PRIMAVERA DE JAZZ

24 de agosto: Thundercat

28 de agosto: Pat Metheny

03 de setembro: Kamasi Washington

14 de setembro: Snarky Puppy