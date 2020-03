Curte um sanduíche caprichado? Então esta é sua oportunidade de conhecer e saborear as criações feitas especialmente para a 7ª edição do do Circuito de Sanduíches de Curitiba. Participam do festival 35 estabelecimentos da capital paranaense, que oferecem os sandubas ao preço fixo de R$ 17,90.

O evento começou no dia 10 e vai ate o dia 29 de março, organizado pelo portal Curitiba Honesta. Confira o cardápio do circuito e escolha seu sanduíche!

Você sabia?

O sanduíche foi criado no século 18, pelo Lord Sandwich, um nobre inglês que era viciado em jogos de azar e que chegava a ficar 24 horas sem comer. Para continuar jogando sem morrer de fome, o Lord improvisou, colocando pedaços de carne em um pão. O prato agradou e logo se popularizou como o bom e velho sanduíche. Se essa lenda nos ensina alguma coisa, é que um bom sanduíche sempre mata a fome!

Participantes

Amarillo

Sanduíche de Costela: Costela bovina desfiada, queijo cheddar derretido, cebola crispy servida no pão baguete italiano. Acompanha batata rústica e maionese da casa. Rua Desembargador Motta, 2200 – Centro. (41) 3014-9313

Basset

X-Coração: Coração de galinha temperado, feito com cebola na chapa, queijo provolone derretido e cheiro verde no pão bolinha. Acompanha fritas, maionese artesanal e pimenta do Seu Ezéqui. Rua Marechal Hermes, 1024 – Centro Cívico. (41) 3082-7883

Belvedere

Tony Sly: Filé de frango envolto no bacon empanado, maionese artesanal, tomate, cebola, picles, rúcula, cebola crispy servido no pão macio. Acompanha fritas. Rua México, 483 – Bacacheri (41) 9 9984-3374.

Brioche padaria

Sanduíche de Parma: Fatias de presunto de Parma, fatias de queijo muçarela, mix de cogumelos (paris e shitake), rúcula temperada com molho de balsâmico e mel servido no pão ciabata. Acompanha molho dijon. Serve também opção vegetariana, sem o Parma. Rua Augusto Stresser, 839 – Juvevê. (41) 3053-5251.

Burguer bar

Blumenal Cheese: Linguiça Blumenau chapeada, cream cheese, queijo muçarela derretido, vinagrete da casa e maionese artesanal, servido no pão d’agua. Acompanha batatas fritas salpicada com páprica e maionese da casa.

Rua Francisco Derosso, 1095 – Xaxim. (41) 3082-8229.

Cabana

Carne de panela especial da casa desfiada e temperada, queijo muçarela e alface no pão d’agua especial. Acompanha tapenade de hrin (creim – raiz forte, azeitonas e e castanha), molho de pimenta caseiro, maionese artesanal, vinagrete e alho assado especial da casa. Av. H. Alencar Castelo Branco , 655 – Cristo Rei. (41) 3153-0935.

Canabenta

Shawarma do Canabenta: Tiras de frango grelhado, queijo de muçarela, pasta de alho, cebola fatiada, pepino azedo, batata frita, alface, tomate e cheiro verde servido no pão árabe tostado. Acompanha fritas. Rua Itupava 1431 – Alto da XV. 3019-6898

Cão Véio

Choripan do Cão: Linguiça de pernil campeira, queijo prato derretido, vinagrete agridoce de maçã, molho chimichurri, molho de pimenta chipotle e maracujá no pão francês. Rua Angelo Sampaio,1744 – Batel. (41) 3121-2908.

Cartolas

Hambúrguer Duplo de Maminha: Dois hambúrgueres de maminha, fatias de queijo muçarela, alface, tomate e picles servido no pão crocante italiano. Acompanha maionese da casa e fritas regadas om cheddar. Rua Emiliano Perneta, 880 – Centro. (41) 3209-6982.

Charles Burguer

Charles Phillys Steak: Tiras de contra filé na chapa, queijo gorgonzola, queijo muçarela, champignon temperado, fatias de cebola grelhada e maionese artesanal no pão bolinha. Acompanha batatas chips especial da casa.

Avenida Candido Hartmann, 392 – Mercês. (41) 3339-4771.

Choripan – Champagnat

Choripan de Porco Moura: Linguiça artesanal de porco Moura com temperos especiais, creme de queijo (cream cheese) e cebola crispy servido no pão baguete. Há opção de ser servido da forma tradicional com salada de repolho.

Rua Cândido Hartmann, 111 – Champagnat. (41) 9 9724-0315.

Choripan – Distrito 1340

Choripan de Porco Moura: Linguiça artesanal de porco Moura com temperos especiais, creme de queijo (cream cheese) e cebola crispy servido no pão baguete. Há opção de ser servido da forma tradicional com salada de repolho.

R. Maj. H. Guimarães, 1130 – Campina do Siqueira.

Choripan Getúlio

Choripan de Porco Moura: Linguiça artesanal de porco Moura com temperos especiais, creme de queijo (cream cheese) e cebola crispy servido no pão baguete. Há opção de ser servido da forma tradicional com salada de repolho.

Av. Getulio Vargas, 3777 – Vila Izabel. (41) 3121-2563.

Choripan – Tapajós

Choripan de Porco Moura: Linguiça artesanal de porco Moura com temperos especiais, creme de queijo (cream cheese) e cebola crispy servido no pão baguete. Há opção de servido da forma tradicional com salada de repolho.

Rua Tapajós, 30 – Mercês

Choripan – Tork

Choripan de Porco Moura: Linguiça artesanal de porco Moura com temperos especiais, creme de queijo (cream cheese) e cebola crispy servido no pão baguete. Av. Marechal Floriano Peixoto, 1695 – Rebouças.

Cidadão do Mundo

Riva Burger: Hambúrguer bovino, maionese de cebolinha, cream cheese, molho bolonhesa e bacon em cubos servidos no pão brioche. Charles Chaplin Vegan: Hambúrguer de feijão com PTS, maionese vegana de cebolinha, cheddar vegano e cebola grelhada servido no pão vegano. Rua Bento Viana, 352 – Água Verde. (41) 3015-7017.

Don Kebab – Vicente Machado

Falafel Duplo Vegano: Hamburguer duplo de falafel (grão de bico), homus (pasta de grão de bico temperado com tahine), alface, tomate e tiras de cebola roxa servido no pão vegano com gergelim. Rua Vicente Machado, 767 – Centro. (41) 3232-3200.

Fog Beer & Sauce

Bife marinado na cerveja stout, cebola defumada e brotos de rúcula servido no pão ciabata. Acompanha molho chimichurri, molho de caramelo feito de cerveja e molho de caramelo feito de cerveja e molho de parmessão. Rua Princesa Izabel, 2867 – Loja 01 – Bigorrilho. (41) 3095-6729

Gas American Food

Sanduíche de Brisquet: Fatias de brisquet (peito bovino) defumado lentamente, cheddar cremoso, maionese artesanal e cebola caramelizada servido no pão crocante. Rua Antônio Lago, 208 – Boa Vista (41) 3354-5005.

Granaio di Bacco

Panino com Mortadella Italiana: Mortadella Italiana com pistache da Vito Balducci, mix de mostardas L´Ancienne e Dijon, rúcula e tomate pomodoro servido no pão ciabatta de fermentação natural. Acompanha uma salada mini-caprese (tomatinho cereja, muçarela de búfala e pesto de manjericão). Av. N. Sra. de Lourdes, 63 – piso 2 loja 04C. (41) 9 9693-0110

Green Gate

Sanduíche de Alcatra: Tiras de alcatra com tempero especial da casa, queijo prato derretido, maionese artesanal, cebola crispy, alface e picles servido no pão brioche. Acompanha fritas salpicada com temperos especiais. Avenida dos Estados, 1214 – Portão. (41) 3503-1840.

Gringo’s Burguers

Good ol’ Bacon Cheeseburger: Hambúrguer smashed de angus, candied bacon, queijo prato derretido e molho barbecue artesanal servido no pão macio. Rua Tomazina, 345 – loja 08 – Ahú (41) 3532-7944.

Hamburgueria Água Verde

Pulled Pork: Copa lombo defumado lentamente em pitsmoker, coleslaw (salada de repolho roxo), cebola caramelizada e molho barbecue artesanal servido no pão baguete especial. Avenida dos Estados, 630 – Água Verde

(41) 3013-7177.

Hamburgueria das Américas

Pulled Pork: Copa lombo defumado lentamente em pitsmoker, coleslaw (salada de repolho roxo), cebola caramelizada e molho barbecue artesanal servido no pão baguete especial. Rua Capitão Leonidas Marques, 1278 – Uberaba

(41) 3319-0134.

Kanavial

Kanavial Mignon: Tiras de mignon, queijo provolone derretido, fatias de bacon tostado, tomate, alface e maionese verde da casa servido no pão crocante. Acompanha batata chips especial. Rua Castro, 731 – Água Verde. (41) 3242-3762

Lagarto – Alto da XV

Camaleão: Fatias de rosbife de lagarto (posta branca), queijos muçarela e prato fundidos, maionese artesanal de cenoura com alho frito e cachaça, alface americana e e crispy de batata baroa servido no pão de forma artesanal.

Rua Sete de Abril, 835 – Alto da XV.

Lagarto – Batel

Camaleão: Fatias de rosbife de lagarto (posta branca), queijos muçarela e prato fundidos, maionese artesanal de cenoura com alho frito e cachaça, alface americana e rispy de batata baroa servido no pão de forma artesanal.

Rua Deputado Antonio Baby, 20 – Batel. (41) 99544-3260.

Na Casa do Ganso

Hambúrguer do Gui: Hambúrguer bovino grelhado, cheddar cremoso, cebola caramelizada servido no pão bolinha. Acompanha fritas e maionese especial da casa. Rua Jacarézinho 1503 – Mercês (41) 3014-0401.

Pit Stop Burguer

Burger 7o Circuito: Hambúrguer bovino, queijo prato, bacon crocante, maionese da casa, alface americana, picles e molho especial servido no pão crocante. Acompanha batata frita palito. Rua Professor João Barcelos, 1793 – Boqueirão. (41) 3030-6665.

Porks – Iguaçu

Sanduíche de Mignon Suíno: Cubos de mignon suíno temperados com especiarias, queijo muçarela, geléia de abacaxi com pimenta, maionese da casa e rúcula no pão macio. Acompanha batata rústica. Avenida Iguaçu, 3919 – Vila Izabel.

Porks – Itupava

Pernil suíno desfiado com temperos especiais da casa, queijo da Canastra, maionese artesanal de ervas servido no pão bolinha polvilhado com salsinha desidratada. Acompanha tiras de bacon e batatas rústicas. Rua Itupava, 1091 – Alto da XV.

Porks – MON

Três Porcos para Três Tigres: Fatias de lombinho canadense defumado, fatias de lombo com ervas e fatias de copa, tudo com uma cobertura de queijo cheddar empanado servido no pão australiano e maionese de lemon pepper.

Rua Marechal Hermes, 1092 – Centro Cívico.

Porks – Vicente Machado

Três Porcos para Três Tigres: Fatias de lombinho canadense defumado, fatias de lombo com ervas e fatias de copa, tudo com uma cobertura de queijo cheddar empanado servido no pão australiano e maionese de lemon pepper.

Rua Vicente Machado, 642 – Centro.

Quermesse

Tostata Italiana: Fatia de pão integral tostada na manteiga, queijo camembert empanado, fatias de queijo cheddar, rúcula, tomatinho cereja, aceto balsâmico e azeite de de oliva. Rua Carlos Pioli, 513 – Bom Retiro. (41) 3026-6676.

Silzeus

Posta bovina e pernil de porco desfiados e refogados com temperos especiais, queijo provolone derretido, maionese de alho, bacon frito, barbecue, cheiro verde no pão francês. Acompanha polenta frita. Via Vêneto, 500 – Santa Felicidade. (41) 3077-2953.

Take Your Beer

Rib Salada Bacon: Hambúrguer de costela gratinado com queijo prato, bacon e cebola roxa regados com cerveja, alface, tomate e molho da casa servido no pão bolinha. Tudo harmonizado com o barbecue especial do Take. Rua Tapajós, 1047 – Loja 11 – Bom Retiro. (41) 3328-1999.