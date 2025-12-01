Circuito Bom Gourmet de Verão tem descontos de até 80%

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Dezembro chegou e 2025 está se despedindo, mas a temporada final deste ano promete um sabor especial para Curitiba. Desde sexta-feira (28), a capital paranaense recebe o Circuito Bom Gourmet de Verão, reunindo mais de 60 operações gastronômicas com promoções que podem chegar a 80% de desconto.

Durante seis semanas, até 18 de janeiro, o público poderá explorar experiências exclusivas em diversos estabelecimentos, incluindo restaurantes, padarias e empórios, com quatro a seis produtos promocionais em cada local.

A iniciativa surge após o sucesso do Circuito Bom Gourmet de Inverno, realizado entre junho e agosto deste ano, e integra o portfólio do Festival Bom Gourmet, que completou uma década de existência em 2025.

Para Deise Campos, jornalista e head do Festival Bom Gourmet, o Circuito de Verão busca aquecer o turismo na capital e movimentar o setor gastronômico, que tradicionalmente enfrenta queda no faturamento durante janeiro.

O turismo em Curitiba tem mostrado força crescente. Segundo o Instituto Municipal de Turismo, 2024 marcou a primeira vez que o turismo de lazer superou o de negócios na cidade, com fluxo de 8,2 milhões de visitantes ao longo do ano.

Para o Natal 2025, a Prefeitura projeta atrair mais de 2,5 milhões de visitantes, com crescimento de aproximadamente 10% na movimentação econômica em bares, restaurantes, hotelaria e turismo, comparado ao ano anterior.

“Curitiba se torna um destino turístico vibrante no fim do ano, e o Circuito de Verão chega para somar a esse movimento, celebrando sabores, experiências e o prazer de viver a cidade. É uma forma de manter o setor aquecido e o público de Curitiba e turistas, explorando tudo o que Curitiba tem de melhor, mesmo depois das festas”, explica Deise.

Cardápios especiais

No site do evento, os interessados podem conferir todas as opções com desconto dos 67 estabelecimentos participantes. Ao acessar, basta escolher a opção Circuito de Verão para navegar pelos descontos, opções para almoço, jantar e o dia todo, além de filtrar por categorias.

As promoções também estão disponíveis no aplicativo do Festival Bom Gourmet, disponível para Android e iOS. O download e cadastro permitem criar facilmente um roteiro gastronômico para este fim de ano.

O Circuito Bom Gourmet de Verão vai até 18 de janeiro. Para mais novidades, acompanhe o Festival Bom Gourmet no Instagram.