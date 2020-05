Mesmo com a reabertura dos shoppings em Curitiba an segunda-feira (25), os cinemas de Curitiba e região metropolitana seguem fechados como medida de contenção ao coronavírus.

Os cinemas estão entre as atividades de lazer com maior risco de contágio da covid-19 pela proximidade das pessoas. Por isso, seguem com o funcionamento vedado, conforme determinação da Secretaria da Saúde do Paraná (Sesa). Tanto que manter as salas de cinema fechadas foi uma exigência da Sesa para reabrir os shoppings.

Diante disso, alguns cinemas tentam se ajustar à proibição de público em suas salas. Como o Cine Passeio, que criou uma transmissão de filmes online para as pessoas assistirem de casa. Veja abaixo como está cada sala de cinema de Curitiba.

Cineplex Novo Batel

O cinema segue sem programação por causa da pandemia de coronavírus.

Cine Passeio

O Cine Passeio suspendeu as suas atividades por tempo indeterminado, mas mantém uma programação online, que permite filmes em casa. Nesta semana estão em cartaz os filmes A velha e o mar..e a batedeira, De quem é o Sutiã? e Diamantino. Para assistir é preciso fazer um cadastro. As informações estão no site.

Cineplus

Em comunicado oficial, a rede Cineplus informou a suspensão das atividades por tempo indeterminado de suas unidades.

Cinesystem

O Cinema segue com suas unidades fechadas por conta da pandemia de coronavírus.

UCI

As salas da UCI seguem fechadas. A redeestá acompanhando todos os comunicados do Ministério da Saúde e das Secretarias Estaduais de Saúde relativos à Covid-19. As equipes de profissionais que atuam nas salas de cinema estão recebendo informações sobre como realizar a manutenção e a higiene para garantir que o ambiente esteja seguro.

Cinemark

A Cinemark suspendeu a operação nos estados e municípios onde as autoridades locais estão determinando o fechamento das salas de cinema. Em Curitiba, a programação está sem filmes por enquanto.

Cinépolis

O cinema segue fechado como medida de proteção ao coronavírus.

IMAX

Em comunicado, o IMAX informou que segue com as atividades suspensas por tempo indeterminado.

Uniplex – Colombo

O cinema Uniplex, em Colombo, segue com as atividades suspensas por causa da pandemia de coronavírus.

