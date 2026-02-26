Ciclo de Oficinas “Mulheres do Audiovisual” tem inscrições grátis

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

De fevereiro a abril, a CAIXA Cultural Curitiba e a Cinemateca de Curitiba recebem o “Ciclo de Oficinas – Mulheres do Audiovisual”, uma iniciativa do Grupo Reakta em parceria com a Chordata Produções Culturais. O projeto formativo propõe a criação, encontro e a qualificação de novas vozes no cinema e no audiovisual paranaense e é voltado prioritariamente a mulheres e pessoas de identidades historicamente sub-representadas no setor.

A programação conta com oficinas práticas gratuitas de Roteiro, Direção, Direção de Arte, Direção de Fotografia, Edição, Som Direto e Produção, que ocorrem na CAIXA Cultural Curitiba (R. Conselheiro Laurindo, 280 – Centro) e na Cinemateca de Curitiba (R. Presidente Carlos Cavalcanti, 1174 – São Francisco). Todas conduzidas por mulheres profissionais atuantes na área.

A iniciativa se insere em um contexto de promoção da diversidade e democratização do acesso à produção cultural, dialogando com desafios estruturais do setor audiovisual, ainda marcado por desigualdades de gênero e de representatividade. O “Ciclo de Oficinas” também oferece bolsas afirmativas e ações de contrapartida, ampliando o alcance social da iniciativa e contribuindo para a inclusão de novos públicos nos processos de criação artística.

“Segundo dados do Anuário da ANCINE, a indústria audiovisual permanece majoritariamente masculina, com apenas 4,4% dos longas dirigidos por mulheres e mais de 96% dos cargos de direção de fotografia ocupados por homens”, comenta a coordenadora do projeto, Celine Liris. “A iniciativa aposta na formação integrada e colaborativa, estimulando uma experiência contínua, a construção de repertório técnico e o fortalecimento de redes entre criadoras, técnicas e artistas”, completa.

Ao longo das oficinas, as participantes desenvolvem curtas-metragens autorais, passando por diferentes etapas da criação audiovisual, do roteiro à finalização. Por fim, será realizada uma Mostra Final com bate-papo entre público, realizadores e profissionais do audiovisual convidadas.

Todas as atividades são gratuitas e com acessibilidade em Libras, audiodescrição e mediação. Não é necessário experiência prévia no audiovisual para participar. As inscrições podem ser feitas pelo formulário disponível nos perfis no Instagram do @gruporeakta e @chordataproducoes.

A classificação é 18 anos. Mais informações pelo e-mail: mulheresdoaudiovisualcwb@gmail.com.

>>> Confira a programação sobre as oficinas